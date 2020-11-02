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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Meet يطرح خلفيات مخصصة لمستخدمى الويب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "engadget"، عندما يتعلق الأمر بتحديد خلفية مخصصة، يمكنك الاختيار من مكتبة الصور المقدمة من جوجل أو تحميل الصور الخاصة بك، كما أنه من بين المجموعة الافتراضية، ستجد صورًا للمساحات المكتبية والمناظر الطبيعية والخلفيات المجردة.
خلفيات مخصصة من جوجل
قد لا تستخدم الخلفيات المخصصة على الفور، حيث تقول جوجل، أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى سبعة أيام حتى يرى الأشخاص الميزة، كما أوضحت جوجل: "يمكن للخلفيات المخصصة أن تساعدك في إظهار المزيد من شخصيتك، وكذلك تساعد في إخفاء محيطك".
وسيتم تنبيهك بمجرد أن تصبح الميزة نشطة، حيث سترى رمزًا في الجزء السفلي الأيسر من الواجهة يسمح لك بتغيير الخلفية.
جدير بالذكر تعد الخلفيات المخصصة واحدة من أكثر الميزات شيوعًا في Zoom، لذا فليس من المستغرب أن تجد طريقها إلى Meet.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.