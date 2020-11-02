شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Meet يطرح خلفيات مخصصة لمستخدمى الويب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جوجل في طرح ميزة الخلفيات المخصصة على Chrome OS، وكذلك على نظامي التشغيل Windows و Mac، وذلك بشرط الوصول إلى Meet من خلال Chrome، وللاستفادة من الميزة، لن تحتاج إلى تثبيت امتداد أو أي برنامج إضافي، لكن عليك الانتظار لاستخدامه على هاتفك؛ حيث تقول جوجل أن دعم الهاتف سيكون قريبا.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، عندما يتعلق الأمر بتحديد خلفية مخصصة، يمكنك الاختيار من مكتبة الصور المقدمة من جوجل أو تحميل الصور الخاصة بك، كما أنه من بين المجموعة الافتراضية، ستجد صورًا للمساحات المكتبية والمناظر الطبيعية والخلفيات المجردة.



خلفيات مخصصة من جوجل

قد لا تستخدم الخلفيات المخصصة على الفور، حيث تقول جوجل، أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى سبعة أيام حتى يرى الأشخاص الميزة، كما أوضحت جوجل: "يمكن للخلفيات المخصصة أن تساعدك في إظهار المزيد من شخصيتك، وكذلك تساعد في إخفاء محيطك".



وسيتم تنبيهك بمجرد أن تصبح الميزة نشطة، حيث سترى رمزًا في الجزء السفلي الأيسر من الواجهة يسمح لك بتغيير الخلفية.