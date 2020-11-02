شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام القيادة الذاتية لـ "تسلا" يحصل على تحديث يقلل التدخلات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت النسخة التجريبية للقيادة الذاتية الكاملة من تسلا على تحديث، يؤدى إلى تدخلات بشرية أقل، فتحقق هذه النسخة بالفعل بعض الخطوات المهمة والمطلوبة إلى الأمام، حيث يقول موقع Electrek، إن صانع السيارات قد طرح تحديثًا سيقلل الحاجة إلى التدخل البشري بمقدار الثلث تقريبًا.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، لم يكشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بالتفصيل عن التحسينات إلى جانب المزيد من الاستخدام الواقعي، ولكن لا يزال هذا الأمر بمثابة قفزة هائلة للتحديث الأولي.

وكشف ماسك: "يمكنك توقع المزيد من تحديثات القيادة الذاتية الكاملة كل خمسة إلى عشرة أيام، مؤكدا أن النظام لن يكون مثاليًا على الإطلاق، ولكنه كان يأمل أن ينخفض احتمال حدوث خطأ في النهاية "أقل بكثير" مما تتوقعه من الإنسان.

قد تكون هذه الأنواع من التحسينات السريعة ضرورية، ولا تزال تسلا تأمل في جعل FSD beta متاحًا على نطاق واسع بحلول نهاية عام 2020، وقد يحدث ذلك فقط عندما يكون النظام موثوقًا بدرجة كافية بحيث يشعر معظم السائقين بالراحة عند استخدامه.

وجدير بالذكر إن إيلون ماسك أدلى بالكثير من المعلومات عن أرباح تسلا للربع الثالث من عام 2020، حيث قال "كان هذا الربع الثالث أفضل ربع في التاريخ!".

وأعلنت الشركة مؤخرًا أنها أنتجت رقمًا قياسيًا بلغ 145،036 سيارة خلال هذا الربع، تم تسليم 139،300 منها، ومع تسليم أكثر من 319000 سيارة حتى الآن هذا العام، تتجه كل الأنظار إلى ما إذا كان بإمكان صانع السيارات تحقيق هدفه المتمثل في تسليم 500000 سيارة بحلول نهاية العام.