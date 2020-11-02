شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك إنشاء مجلدات للمذكرات الصوتية على الأيفون (صور).. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق المذكرات الصوتية Voice Memos على هواتف أيفون أداة مفيدة لتسجيل المقابلات والمحادثات، وحتى وقت قريب، على الرغم من ذلك، لم تكن هناك طريقة لتنظيم مكتبة المذكرات الخاصة بك، ولكن بدءًا من iOS 14 يمكنك الآن إنشاء مجلدات شخصية للمذكرات الصوتية، وفيما يلى كيفية إنشاء مجلدات للمذكرات الصوتية على هاتفك الأيفون

1. افتح تطبيق Voice Memos على هاتفك الأيفون.

2. إذا فتح التطبيق على صفحة كل التسجيلات، مع قائمة بجميع مذكراتك، فاضغط فوق السهم الموجود في أعلى يسار الصفحة، سينقلك هذا إلى الصفحة الرئيسية الجديدة التي تعرض مجلداتك حاليًا، وستظهر مجلدًا واحدًا فقط: "كافة التسجيلات."



مذكرات صوتية

3. اضغط على أيقونة "مجلد جديد" في الزاوية اليمنى السفلى، وفي النافذة المنبثقة، أدخل اسمًا للمجلد واضغط على "حفظ"، لقد قمت الآن بإنشاء مجلد فارغ في قسم "مجلداتي" بالصفحة، حيث يمكنك نقل التسجيلات الموجودة أو إنشاء تسجيلات جديدة.



مجلد جديد

كيفية تسجيل مذكرات صوتية جديدة على أيفون في مجلد معين:

يتم تخزين المذكرات الصوتية تلقائيًا في أي مجلد مفتوح عندما تضغط على زر التسجيل، إذا كنت في صفحة All Recordings عند بدء التسجيل، فستجد التسجيل المكتمل في مجلد All Recordings، والذي يعرض دائمًا جميع مذكراتك الصوتية بغض النظر عما إذا كنت قد نظمتها في مجلد مختلف.

إذا فتحت أحد المجلدات الشخصية وضغطت على "تسجيل" ، فسيتم تخزين المذكرة تلقائيًا في هذا المجلد.

كيفية وضع مذكرات أيفون الصوتية في مجلدات

يمكنك نقل المذكرات واحدة تلو الأخرى أو في مجموعة إلى مجلد شخصي، لنقل مذكرة واحدة من مجلد All Recordings اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق Voice Memos وانتقل إلى صفحة All Recordings، إذا لم تكن موجودًا بالفعل.

2. ابحث عن التسجيل الذي تريد نقله وقم بتمريره إلى اليسار فقط حتى تظهر خيارات التمرير، ولا تقم بالتمرير حتى النهاية، وإلا ستنتقل إلى سلة المهملات.

3. اضغط على أيقونة المجلد الأزرق.



أيقونة المجلد الأزرق

4. في النافذة المنبثقة "تحديد مجلد"، اضغط فوق المجلد الذي تريد نقل التسجيل إليه.

لنقل مجموعة من المذكرات من مجلد All Recordings:

1. افتح تطبيق Voice Memos وانتقل إلى صفحة All Recordings، إذا لم تكن موجودًا بالفعل.

2. اضغط على "تعديل" في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة.

3. اضغط على كل مذكرة تريد نقلها.



اضغط على كل مذكرة تريد نقلها

4. اضغط على "نقل" في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.

5. في النافذة المنبثقة "تحديد مجلد"، اضغط فوق المجلد الذي تريد نقل التسجيل إليه.