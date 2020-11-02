شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيه الفرق بين إجراء مكالمة فيديو على Google Meet وMicrosoft Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ الكثير من الأشخاص إلى التواصل خلال العمل أو الحياة اليومية العادية إلى مكالمات الفيديو خاصة مع بدء انتشار وباء كورونا، ولعل من بين أكثر البرامج المستخدمة للقيام بذلك، كلا من تطبيق Google Meet وMicrosoft Teams، وفيما يلى نرصد لك الفرق بين الإثنين.



مدة المكالمة وعدد الأشخاص مدة المكالمة وعدد الأشخاص ستجد أنه بتطبيق جوجل Meet يكون وقت الاجتماع غير محدود، ولكنه قريبا سيتم تحديده إلى 60 دقيقة فقط، وهناك ما يصل إلى 100 مشارك.

أما الوضع في تطبيق مايكروسوفت، فإن شركة مايكروسوفت قررت زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في المحادثة النصية على خدمتها Teams ليصل إلى 250 شخصا، وذلك لمنافسة جوجل والتغلب عليها، والتي بدأت بـ20 شخص فقط.

ويجب ملاحظة أنه بعد بلوغ عدد المشاركين في المحادثة 20 شخص، تتوقف العديد من المزايا عن العمل مثل الرد التلقائي ورسائل الحالة ومؤشر الكتابة وإشعارات الوصول والقراءة وغيرها.

ولا يوجد حد على الوقت، ولكن أيضا ذلك قابل للتغيير مع اتخاذ عدة تطبيقات لخطوات أكثر تقييدا الفترة المقبلة.



الخلفية والضوضاء الخلفية والضوضاء يقدم Google Meet ميزة إلغاء الضوضاء، وفقا لما ذكره موقع "the verge"، طرحت مؤخرا ميزة جديدة للخلفيات المخصصة من أجل مستخدميها والتي سيتم تفعيلها لأول مرة في ظرف أيام.

فيما تسمح خدمة Teams للمستخدمين بإضافة صور من اختيارهم لاستخدامها خلفيةً أثناء المكالمات، وتوفر الخدمة للمستخدمين تأثير الخلفية الضبابية، بالإضافة إلى مكتبة من الصور الجاهزة حيث يمكن للمستخدمين الاختيار منها لإخفاء خلفية المكان الذي يتصلون منه.