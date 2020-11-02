شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سياسة مايكروسوفت للعمل من المنزل للأبد.. المرونة أبرز أهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مايكروسوفت فى وقت سابق من هذا الشهر إنها ستقدم سياسة عمل مرنة جديدة تفتح الباب أمام العمل عن بعد للأبد لبعض الموظفين، حتى بعد إعادة فتح الشركة للمكاتب الفعلية، إذ توضح المستندات الداخلية التى راجعها Business Insider كيفية عمل هذه السياسة.

تقول إحدى الوثائق: "القيادة فى بيئة عمل مرنة هى مهارة وقدرة ويمكننا جميعًا الاستفادة من الاستثمار المستمر فى التعلم والتطوير".

وتظهر الوثائق أنه بموجب السياسة الجديدة، سيكون لمعظم الموظفين حرية تحديد ساعات عمل أكثر مرونة والعمل عن بُعد لأقل من 50٪ من ساعاتهم كل أسبوع دون الحاجة إلى الموافقة، ويعتبر هذا الترتيب الآن "معيارًا لمعظم الوظائف"، وفقًا للمستندات، ولكن "قد يختلف وفقًا لمتطلبات الوظيفة."

تقول إحدى الوثائق: "يتمتع الموظفون فى مايكروسوفت بخيار العمل من المنزل أقل من 50٪ من وقت عملهم (فى المتوسط)، اعتمادًا على متطلبات الوظيفة، لكن قد تتطلب أنواع معينة من العمل وقتًا أكثر اتساقًا أو جدولًا منتظمًا فى الموقع أو شخصيًا"، ورفضت مايكروسوفت التعليق على إعلانها السابق.

فى حين أن هذه سياسة أكثر مرونة مما عرضته معظم الشركات فى حجم مايكروسوفت، إلا أنه لا تزال هناك حدود، إذ يتطلب العمل عن بُعد لأكثر من 50٪ من الوقت، والعمل بدوام جزئى، والانتقال موافقة إدارية، وقد يأتى الانتقال مع تعديل فى الأجور، والذى يمكن أن يكون أعلى أو أقل اعتمادًا على تكلفة المعيشة.

وتقول إحدى الوثائق: "يحدد المدير ويبلغ درجة مرونة موقع العمل المتاحة بناءً على الإرشادات التنظيمية والمتطلبات المحددة للدور".

وفى الوقت نفسه، قد يتم تخصيص مساحة للموظفين الذين يعملون عن بُعد لأقل من 50٪ من الوقت فى مكتب مايكروسوفت المحلى، ولن يتم تخصيص مساحة مكتبية للموظفين الذين يتلقون الموافقة على العمل عن بُعد لأكثر من 50٪ من الوقت، ولكن سيكون لديهم خيار استخدام ما تسميه مايكروسوفت "مساحة الهبوط" ويمكنهم استخدام معدات المكاتب المنزلية بموافقة المدير.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه فى الحالات التى ترتفع بها رواتب الموظفين، يتعين على المديرين تأكيد أن لديهم الميزانية المتاحة للموافقة على النقل، وفى حالة الموافقة عليها، لن تغطى مايكروسوفت تكاليف نقل الموظفين، وسيحدد المدير توقعات السفر إلى أحد مكاتب مايكروسوفت وما إذا كانت الشركة ستغطى أى نفقات سفر.

قد تسمح مايكروسوفت أيضًا لبعض الموظفين بالانتقال إلى بلد مختلف، لكنها تقول "هناك آثار مهمة يجب أخذها فى الاعتبار أولاً"، مثل سياسات الهجرة وضرائب الشركات.

وسيتم تعديل تعويضات الموظفين الذين حصلوا على الموافقة للعمل بدوام جزئى على أساس ساعات العمل، ودعت مايكروسوفت فى المستندات الداخلية المديرين والموظفين إلى تعلم كل شيء وبناء قدراتهم فى بيئة عمل مختلطة"، مما يشير إلى أن سياسة العمل المرن قد تتطور بمرور الوقت.

وتحث المستندات أيضًا المديرين على الحفاظ على تركيز الاجتماعات، والتأكد من أن العاملين عن بُعد قادرون على عقد المؤتمرات عبر الفيديو، وأن يكونوا واضحين بشأن الأحداث التى ستستفيد من المشاركة المادية مقابل الافتراضية.

وتتماشى السياسة مع الرؤية التى وضعها الرئيس التنفيذى ساتيا ناديلا فى وقت سابق من هذا العام لمكان العمل فى مرحلة ما بعد الجائحة، وهى جعل التحول إلى العمل عن بُعد دائمًا و "استبدال عقيدة بأخرى"، إذ رسم ناديلا فى يوليو صورة لعالم ما بعد COVID-19 حيث تقيم الشركات فعالية العمل عن بُعد للأدوار والوظائف التجارية المختلفة، ثم تترك المساحة المادية للموظفين.