شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الكتاب الذى رفض الملياردير التكنولوجى إيلون ماسك استكمال قراءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن الملياردير التكنولوجى إيلون ماسك قارئ نهم، إذ يشارك مع متابعيه على تويتر بشكل منتظم الكتب التى تثير إعجابه، كما يوصى الرئيس التنفيذى لشركة Tesla ببعض الكتب من وقت لآخر، وتكون العديد من هذه الكتب التى يوصى بقراءتها من نوع الخيال العلمى، مثل كتب إسحاق أسيموف ودوجلاس آدامز وإيان إم بانكس، ومع ذلك، كان هناك كتاب واحد توقف عن قراءته لأنه وجده مظلمًا جدًا.

وكان الكتاب المعنى هو "ستالين: بلاط القيصر الأحمر"، وهو سيرة جوزيف ستالين، رئيس الوزراء السابق وديكتاتور الاتحاد السوفيتى السابق، للمؤرخ البريطانى سيمون سيباج مونتيفيورى، إذ ذكر ماسك فى تغريدة أنه وجد الكتاب "مظلمًا جدًا" لدرجة أنه توقف عن قراءته، إذ قال: "ستالين: بلاط القيصر الأحمر" كان من بين الكتب القليلة التى اضطررت للتوقف عن قراءتها، لو أنهم فقط استمعوا إلى أمنية لينين الأخيرة، فربما لكان تم تجنب الكثير من المآسي".



ستالين

ووفقًا لوصف السيرة الذاتية لصفحة أمازون على شبكة الإنترنت، يركز الكتاب على حياة جوزيف ستالين كديكتاتور سوفيتى وزعيم ماركسى وقيصر روسى ويكشف عن "الخوف والخيانة والامتياز والفجور والحياة الأسرية والوحشية القاتلة" للعالم.

وكانت بعض الكتب التى كان لها تأثير عميق على إيلون ماسك من نوع الخيال والخيال العلمى، مثل The Lord of the Rings و The Foundation و The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.