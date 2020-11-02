شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق HUAWEI Y7a بتقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط وكاميرا AI رباعية 48 MP بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن الإطلاق الرسمي لأحدث هواتفها الذكية وهو HUAWEI Y7a في السوق المصري بعد انتهاء حملة الحجز المُسبق التي لاقت اهتمام كبير بين المستخدمين الشباب. يتوافر الهاتف في جميع فروع هواوي Experience Store وموزعيها المعتمدين بسعر 3,599 جنيهاً. يأتي الهاتف مزود بميزة HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط مع الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

قال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "إن أكثر الأشياء التي تميز سلسلة هواتف هواوي الشبابية Y-Series أنها صُممت خصيصاً لتتناسب مع نمط حياة المستخدم الشاب الذي يتمتع بالسرعة. وتعمل هواوي دائماً على تزويد هذه السلسلة بالعديد من الإمكانيات المتطورة التي تساعد الشباب على إنجاز أعمالهم اليومية بشكل سريع وسهل."

يحتوي HUAWEI Y7a على شاشة بقياس 6.67 بوصة بميزة فائقة الوضوح ‎(FHD+)‎ ‎ ونسبة شاشة إلى جسم مذهلة ‎90.3%، بقدرة عرض لا مثيل لها تمنح المستخدم تركيزًا واضحًا على كل التفاصيل. تمنح الكاميرا الأمامية الموجودة في المنتصف تجربة مستخدم مثالية بأقل قدر من التشويش والانقطاع.

ويعمل هاتف HUAWEI Y7a بنظام التشغيل EMUI 10.1 الذي يوفر مجموعة واسعة من الميزات الذكية. كما أن الهاتف مزود مسبقًا مع متجر AppGallery، والذي يوفر مجموعة كبيرة من التطبيقات العالمية والمحلية التي تثري تجربة مستخدم هواتف هواوي. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بمكتبة غنية من الوسائط الترفيهية عالية الجودة على HUAWEI Video وHUAWEI Music وHUAWEI Reader، مع إضافة محتوى جديد من كبار المزودين بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل وتثبيت Petal Search الذي يعمل كبوابة لأكثر من مليون تطبيق ولعبة يمكن تثبيتها واستخدامها بسهولة.

Advertisements

يأتي هاتف HUAWEI Y7a بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر 1/2 مقاس بوصة، التي تمكن الكاميرا الرئيسية من زيادة كمية الضوء إلى أقصى حد، بجانب كاميرا بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين التقاط صور رائعة، من المناظر الطبيعية البعيدة إلى التفاصيل المعقدة التي تبعد 4 سم فقط عن العدسة. علاوة على ذلك، تساعد كاميرا العمق المتطورة بدقة 2 ميجابكسل على إبراز الموضوع بمهارة بتأثيرات بوكيه واقعية وغامرة. كما زودت هواوي هاتفها Y7a بكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل مع خوارزميات تجميل الذكاء الاصطناعي، يوفر الفلاش الدائري إضاءة ساطعة ومتساوية لصور السيلفي عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي جاهزة للمشاركة بسهولة.

يتميز هاتف HUAWEI Y7a بشحن 1HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط والذي يشحن بطارية الهاتف بشكل سريع، هذا بالإضافة الي تزويج الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب تقنية توفير الطاقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي، يتيح هاتف HUAWEI Y7a للمستخدم الاستمتاع دون انقطاع أثناء اللعب والأفلام وغير ذلك.

جدير بالذكر، أن هاتف HUAWEI Y7a متوافر في جميع فروع هواوي Experience Store وموزعيها المعتمدين.