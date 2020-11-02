شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التكنولوجيا فى خدمة الإنسانية.. الصين تطور روبوتات لتطهير المنشآت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الصين من أوائل الدول التي استخدمت الروبوتات في مكافحة الوباء المسبب لمرض "كوفيد 19"، ومن أبرز سبل مكافحة جائحة الفيروس التاجى، التطهير الذى أظهر فعالية فى التقليل من انتشار الفيروس.

وطرق تطهير المنشآت، تختلف بين استخدام المواد الكيميائية الخاصة بقتل الفيروسات والميكروبات باستخدام أدوات تقليدية أو باستخدام التقنيات المتطورة مثل الروبوتات، وفقًا لموقع سبوتنيك.

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الصين كانت من أوائل الدول التي اعتمدت على التقنيات المتطورة في محاربة كورونا حيث استخدمت الطائرات المسيرة، على نطاق واسع لتوصيل الامدادات الطبية ودعم الأطقم الطبية خلال عملهم في مدينة ووهان، التي كانت أكبر بؤرة للوباء في الصين.



الروبوت

ونشرت صحيفة صينية، مطقع فيديو، قالت إنه لمجموعة من الروبوتات التي تنتجها شركة صينية مقرها شانجهاي، مشيرة إلى أنها تعمل في تطهير المنشآت، وأنها ستكون فعالة بصورة كبيرة في محاربة كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الروبوتات تم تجربتها في مدينة ووهان الصينية كما تم تصديرها إلى نحو 6 دول حول العالم.