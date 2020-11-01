تكنولوجيا: ابل تبدأ برنامج لإستبدال مجاني لبعض وحدات AirPods Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل برنامج لإستبدال بعض وحدات سماعة AirPods Pro التي تواجه مشاكل مؤخراً في الصوتيات وميزة إلغاء الضوضاء.

تواجه بعض وحدات AirPods Pro التي أطلقت قبل شهر أكتوبر من هذا العام مشكلات في الصوتيات وفي ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ورغم عدم إعلان ابل عن سبب ظهور هذه المشكلات إلا أنها أطلقت برنامج لإستبدال الوحدات المتأثرة بالمشكلات الأخيرة بشكل مجاني.

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مشكلات AirPods Pro المتأثرة:

أصوات طقطقة. وتزداد هذه الأصوات في البيئات الصاخبة أثناء ممارسة الرياضة أو تلقي مكالمة على الهاتف.

عزل الضوضاء النشط (ANC). لا يعمل كما هو متوقع. المشكلات: فقدان أصوات الـ Bass، وزيادة أصوات الخلفية. على سبيل المثال: ضوضاء الشارع / الطائرة.

ولهذا تؤكد أبل أن المراكز المعتمدة للشركة ستدعم إستبدال سماعة AirPods Pro المتأثرة ودعم المستخدمين. وهذا بغض النظر عن وجود المشكلة على سمّاعات الأذن اليسرى/اليمنى أو كلاهما، كما تؤكد الشركة على أن خدمة الإستبدال ستكون مجانية.

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