تكنولوجيا: إصدار Aston Martin المحدود من Galaxy Z Fold 2 ينطلق حصرياً في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار محدود جديد من هاتف Galaxy Z Fold 2 الذي طور بالتعاون مع شركة Aston Martin، والذي ينطلق حصرياً في السوق الصيني.
نشرت صفحة Ice Universe تغريدة جديدة على تويتر، كُشِف من خلالها عن صور Galaxy Z Fold 2 Aston Martin على تويتر، والتي أوضحت تصميم الهاتف قبل الإعلان الرسمي.
وتوضح الصور الخاصة بهاتف Galaxy Z Fold 2 Aston Martin تصميم صندوق التغليف الذي يأتي بلون رمادي في الجزء العلوي مع عبارة Galaxy Z Fold 2 5G و Galaxy Watch3، لذا لا تتضمن المجموعة سماعة Galaxy Buds Live، على عكس إصدار Thom Browne. كما تظهر عبارة Tmall في الجزء السفلي، لذا من المقرر أن يتوفر عبر Tmall في السوق الصيني.
ويوجد داخل الصندوق هاتف Galaxy Z Fold 2 باللون الأسود مع شعار Aston Martin، كما يحصل المستخدم على حقيبة Aston Martin الجلدية البرتقالية.
يوجد أيضًا قميص بولو Aston Martin باللون الأزرق الداكن، وقبعة بيسبول باللونين الأسود والأبيض، و Mystic Black Galaxy Watch3 مضمنة في الصندوق.
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