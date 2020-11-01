مجاناً… أبل ستستبدل AirPods Pro المعيبة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 13 ثانية

قالت شركة آبل أنها ستستبدل سماعات AirPods Pro التي تعاني عيوباً في الصوت مجاناً.

وتتضمن العيوب التي تعانيها هذه السماعات صوتًا ثابتًا أو طقطقة تزداد في البيئات الصاخبة ومشكلات تتعلق بإلغاء الضوضاء النشط. وقالت ابل إن AirPods Pro المصنوعة بعد تشرين الأول 2020 لا تعاني المشكلات.

وأطلقت الشركة برنامجًا للإصلاح يقدم إصلاحات مجانية أو بدائل لمدة عام آخر إذا كان المستخدم يواجه مشكلات مع السماعات اللاسلكية.

وفي حال لاحظت أيًا من هذه المشكلات، فيجب عليك الاتصال بشركة آبل من أجل أخذ السماعات اللاسلكية إلى متجر الشركة أو مقدم خدمة معتمد من آبل. وتستبدل آبل السماعات اللاسلكية المتأثرة مجانًا، وذلك بعدما يفحصها الفنيون لدى الشركة قبل الاستبدال لتحديد العطل.

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وتقول آبل إن الوحدات المتضررة هي نسبة صغيرة فقط تم تصنيعها قبل شهر تشرين الأول 2020، مما يعني أن كل سماعات (AirPods Pro) قد تكون مؤهلة.

ويأتي البرنامج الجديد بعد عام واحد بالضبط من إطلاق الشركة لسماعات AirPods Pro لأول مرة.

ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول برنامج الخدمة عبر موقع ويب دعم آبل.

وتحظى سماعات AirPods بشعبية كبيرة بين المستخدمين، ولا توضح الشركة أرقام مبيعات أو عائدات AirPods، لكنها سجلت في الربع المنتهي في شهر أيلول 7.8 مليارات دولار من عائدات “المنتجات الأخرى” المتضمنة AirPods مع سماعات الرأس الأخرى و Apple Watch