الاتحاد الأوروبي لا يرغب بتفكيك عمالقة التكنولوجيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 7 دقائق

نقل عن رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قولها اليوم الأحد ان تفكيك عمالقة التكنولوجيا، مثل: غوغل وفيسبوك، لن يكون ضروريًا.

وأخبرت فيستاجر صحيفة (Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung) أنها لا تعتقد أن هناك حاجة لتفكيك عمالقة التكنولوجيا، وذلك بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يمكنه استخدام هذه الخطوة في الحالات القصوى.

وقالت للصحيفة في مقابلة: لن يتحقق ذلك أبدًا، وليس لدينا حتى الآن أي حالات يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الخطوة.

ومن المقرر أن تعلن مفوضة المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر عن مسودة قواعد جديدة للقطاع الرقمي في الثاني من كانون الاول.

ويتعين عليها بعد ذلك التوفيق بين اقتراحها واقتراحات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

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وقالت فيستاجر يوم الخميس: إنها ستقترح صلاحيات جديدة لجهات تنفيذ القانون من أجل معالجة إخفاقات السوق في الأسواق الرقمية، وإيقاف ظهور أسواق جديدة.

ومن المقرر أن تكبح القوانين الجديدة جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، بحيث تتضمن تدابير لضمان حماية العملاء، ومعاملة المنافسين الأصغر بشكل عادل، والتعامل مع المحتوى غير القانوني.

وترقى مسودة القوانين الجديدة إلى مستوى الإصلاح الشامل للّوائح الرقمية، وذلك بالرغم من أن النسخة النهائية تعتمد على المفاوضات مع برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الكتلة.

ويهدف قانون الخدمات الرقمية إلى تحديث قواعد التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي من خلال جعل شركات التكنولوجيا تتحمل مزيدًا من المسؤولية، مثل مطالبتهم بالتحقق من هوية البائع من أجل التخلص من البائعين المخادعين.

ويضع القانون عبئًا أكبر على عاتق الشركات للتعامل مع المحتوى غير القانوني، مثل خطاب الكراهية، والإبلاغ عما فعلوه لإزالة هذا المحتوى.