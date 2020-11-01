تكنولوجيا: شراكة جديدة تجمع هواوي وسوني لجلب مكتبة موسيقى HI-RES لمكبرات Sound الذكية

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت كلاً من هواوي وسوني شراكة جديدة لدعم مستخدمي مكبرات هواوي الصوتية الذكية Sound بمكتبة من الموسيقى المميزة بأعلى دقة HI-RES خلال الفترة القادمة.
قدمت هواوي في حدث Mate 40 الأخير إصدار جديد من المكبرات الصوتية الذكية بعنوان Sound، والذي انطلق بتقنية Hi-Res من سوني، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها سوني تقنيتها الصوتية في منتجات أخرى إلى جانب الهواتف الذكية.
ولقد انطلقت مكبرات Sound الصوتية الذكية بأعلى جودة في الصوتيات نتيجة لتعاون هواوي مع شركة Devialet الفرنسية لجلب أعلى تقنية صوتية عبر تصميم إحترافي لهيكل المكبرات الصوتية.
ومن المقرر أن يدعم تعاون هواوي وسوني مستخدمي مكبرات Sound الصوتية الذكية في الوصول إلى مكتبة موسيقى مميزة بمعايير HI-RES.
ولقد أكد Naofumi Yazaki مدير قسم الموسيقى لشركة سوني في الصين، أن تعاون كلاً من Huawei Music، و Sony Select سيدعم تحقيق نفس الهدف في دعم المستخدمين في السوق الصيني بشكل خاص بأفضل تجربة صوتية، كما أن توسع خدمة Sony Select في الأسواق العالمية سيدعم إنتشار التجربة الصوتية المميزة في نطاق أوسع.
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