تكنولوجيا: سلسلة هواتف HONOR V40 المرتقبة تأتي ببعض من مميزات هواتف MATE 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على خطط شركة هواوي لإطلاق سلسلة HONOR V40 قريباً بتصميم يحاكي هواتف MATE 40.

تستمر شركة هواوي في تطوير الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية رغم القيود الأمريكية التي وضعت الكثير من العقبات لمنع العملاق الصيني من الحصول على تكوينات الهواتف الذكية، إلا أن هواوي تستمر في إصدار الهواتف الذكية الجديدة وفقاً لجدولها الزمني.

وتشير التسريبات إلى أن هواوي تستعد لإطلاق سلسلة HONOR V40 ببعض ملامح تصميم ومواصفات سلسلة MATE 40، ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر صفحة @RODENT950 أن سلسلة HONOR V40 ستجمع بين التصميم المميز ومستوى تسعير جيد.

Advertisements

كما أشارت التسريبات إلى أن هواوي ستطلق سلسلة HONOR V40 في حدث يعقد في شهر ديسمبر، على أن تأتي الإصدارات الجديدة بتصميم كبير الحجم ومنحني بحجم 6.72 إنش وجودة عرض FullHD بلس، كما تدعم الإصدارات الجديدة معدل تحديث 120 Hz.

وينطلق هاتف Honor V40 Pro برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، بينما يضم هاتف Honor V40 Pro Plus رقاقة معالج هواوي Kirin 9000 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما يأتي هذا الإصدار بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Honor V40 Pro Plus تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 40 W، كما تقدم هواوي الإصدارات الجديدة بمكبرات صوتية ستريو، ومن المتوقع أن تقدم هواوي السلسلة الجديدة بواجهة EMUI 11.

المصدر

اعلان





