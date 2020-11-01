شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه سديم ومما يتكون؟ لو مهتم بعالم الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت واحدا من المهتمين بالفضاء، فبالتأكيد سمعت كثيرا عن كلمة سديم فى كثير من الأخبار والاكتشافات المتعلقة بعلم الفضاء لغامض، وإذا لم تكن تعرف معناها، يمكن للسطور التالية مساعدتك:

ما هو السديم؟

السديم هو سحابة عملاقة من الغبار والغاز فى الفضاء، إذ تأتى بعضها من الغاز والغبار الناتج عن انفجار نجم محتضر، مثل سوبر نوفا، بينا تعد السدم الأخرى هى مناطق تبدأ فيها النجوم الجديدة بالتشكل، لهذا السبب، تسمى بعض السدم "حضانات النجوم".

كيف تتشكل النجوم فى السديم؟

تتكون السدم من الغبار والغازات - معظمها من الهيدروجين والهيليوم، وينتشر الغبار والغازات فى السديم بشكل كبير، لكن الجاذبية يمكن أن تبدأ ببطء فى تجميع كتل الغبار والغاز معًا، كلما كبرت هذه الكتل بشكل أكبر، أصبحت جاذبيتها أقوى وأقوى.

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فى نهاية المطاف، تصبح كتلة الغبار والغاز كبيرة جدًا بحيث تنهار بفعل جاذبيتها، ويؤدى الانهيار إلى تسخين المادة الموجودة فى مركز السحابة، وهذا اللب الساخن هو بداية النجم.

أين يقع السديم؟

توجد السدم فى الفراغ بين النجوم - المعروف أيضًا باسم الفضاء بين النجوم، ويُطلق على أقرب سديم معروف إلى الأرض اسم سديم اللولب Helix Nebula، فهو بقايا نجم محتضر، ربما مثل الشمس، ويبعد حوالى 700 سنة ضوئية عن الأرض، وهذا يعنى أنه حتى لو كان بإمكانك السفر بسرعة الضوء، فستستغرق 700 عام للوصول إلى هناك.

كيف نعرف كيف تبدو السديم؟

يستخدم علماء الفلك تلسكوبات قوية جدًا لالتقاط صور للسدم البعيدة، والتقطت التلسكوبات الفضائية مثل تلسكوب سبيتزر الفضائى التابع لناسا وتلسكوب هابل الفضائى العديد من الصور للسدم البعيدة.