تكنولوجيا: Oppo تطلق الإصدار الخاص من ساعتها الذكية LEAGUE OF LEGENDS في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo إصدار محدود من ساعتها الذكية بثيم League of Legends، والذي يتوفر في السوق الصيني اليوم بسعر 298 دولار.

كانت شركة Oppo قد أعلنت عن ساعة Oppo Watch للمرة الأولى في شهر يوليو، والتي جاءت بسعر 200 دولار، وتوفرت في السوق الأوروبي مؤخراً، واليوم تقدم الشركة إصدار League of Legends المحدود من ساعتها الذكية

وتنطلق ساعة Oppo Watch League of Legends بتصميم مخصص بثيم ل Akali، مع اثنان من درجات اللون الأخضر في سوارة الساعة الذكية وهي نفس الألوان المميزة لزي شخصية Akali.

كما يظهر على سوارة المعصم في الساعة الذكية عبارة “سريع جدًا جيد جدًا”، أيضاً يأتي وجه الساعة الذكية بثيم شخصية Akali، كما تتضمن الساعة الذكية مجموعة متنوعة من dial الديناميكي المخصص، مع إضاءة ساطعة، ويأتي صندوق التغليف مع سوارة معصم إضافية بنفس الألوان.

ويتميز هذا الإصدار بعمر بطارية يصل إلى 40 ساعة في نمط smart، بينما تدعم البطارية عمر شحن يصل إلى 21 يوم مع نمط خاص لدعم إستمرار شحن البطارية لمدة أطول.

كما تدعم الساعة الذكية تقنية الشحن اللاسلكي السريع VOOC flash لشحن نسبة 46% من البطارية خلال 15 دقيقة فقط، أيضاً تتميز الساعة الذكية بشاشة HyperBoloid مرنة بحجم 1.91 إنش بتصميم منحني من الحواف، كما تأتي بواجهة ColorOS Watch 1.5، وتدعم شريحة eSIM.

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