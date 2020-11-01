تكنولوجيا: سوني توضح تفاصيل إعدادات جهاز PS5 وذراع التحكم الجديد DualSense

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة سوني بعض التفاصيل حول إعدادات جهاز الألعاب الجديد PS5 وذراع التحكم DualSense PS5 قبل إنطلاق الإصدارات الجديدة للأسواق في نوفمبر.

قبل إنطلاق جهاز الألعاب الجديد من سوني PS5 للأسواق في نوفمبر، تقدم سوني اليوم مزيد من التفاصيل التي توضح للمستخدمين إعدادات الوصول الخاصة بجهاز الألعاب الجديد والتي تأتي مدمجة في ذراع التحكم الجديد DualSense PS5.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر مدونة SIE، حيث أكدت سوني على أن إعدادات الوصول تتوفر الآن عبر PS4، والتي تتضمن التسميات التوضيحية، وتبديل الألوان، وتحويل النصوص إلى حديث، وإمكانية تعيين وتخصيص الأزرار، والتي ستتوفر أيضاً لمستخدمي PS5.

كما توضح سوني من خلال التفاصيل التي نشرت اليوم بعض المميزات التي ستتوفر على جهاز الألعاب الجديد PS5، والتي تشمل ميزة الإملاء الصوتي لإدخال النصوص دون الحاجة إلى لوحة مفاتيح إفتراضية، وهي من المميزات التي تستهدف بها سوني ضعاف البصر.

ومن المقرر أن تدعم سوني المميزات الجديدة بمجموعة من اللغات التي تشمل الانجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، اليابانية، والإيطالية.

كما أكدت سوني على أن ميزة تصحيح الألوان ستكون متاحة للضبط أو التعديل من قبل المستخدم، مع دعم إنشاء إعدادات مسبقة للألعاب، كما سيتاح للمستخدم أيضاً ضبط قوة الإستجابة اللمسية في ذراع التحكم، أو إيقاف تشغيلها بشكل كامل، كما أضافت سوني تحسينات على الصوتيات لدعم المستخدم بصوتيات متعددة الإتجاهات مميزة.

يذكر أن سوني تطلق جهاز ألعابها الجديد PS5 والإصدار الرقمي من الجهاز في 12 من نوفمبر في كلاً من أسواق الولايات المتحدة، واليابان، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية وأيضاً نيوزلندا وإستراليا، بينما يتوفر في الأسواق الأخرى بدءاً من 19 من نوفمبر.

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