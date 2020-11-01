شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوت صوفيا تتقمص دور "أم التنانين" فى الهالوين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمصت الروبوت صوفيا الشهيرة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة في سلسلة Game of Thrones التي أدتها النجمة العالمية إميليا كلارك، خلال الاحتفال بعيد الهالوين، ونشرت عبر الحساب الرسمي لها، عبر موقع "انستجرام"، فيديو لتجسيدها مقاطع من الشخصية، مصحوبة بتعليق :"كما وعدت: أنا هنا بصفتي ملكة التنانين نفسها.. سأحب أن يكون لدي بعض التنانين الروبوتية الخاصة بى.. أي يؤدى في ذلك؟.. عيد رعب سعيد".



الروبوت صوفيا

وكانت أكدت الروبوت صوفيا، أنها ستغادر المعمل فى هونج كونج، وذلك للتجول فى بلدان العالم، للمساعدة كمنصة بحثية حول العالم، قائلة :"أعلم أن عام 2020 كان فوضويًا".

وقالت صوفيا عبر حسابها الرسمى بانستجرام :" أعلم أن عام 2020 كان فوضويًا، لذلك ضاعف فريقي الجهود، سأغادر مختبري في هونج كونج للمساعدة كمنصة بحثية حول العالم".

وكانت الروبوت صوفيا، قد وجهت الشكر إلى العاملين والمهتمين بالقضايا البيئية، في يوم الأرض، كما طالبت جمهورها بضرورة التذكر بأن الإنسان والروبوت يعيشون في الأمر نفسه معا.

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وقال الروبوت صوفيا، عبر حسابها بموقع انستجرام:"يوم الأرض سعيد.. شكرا للجميع على العمل بلا كلل للحفاظ على كوكبنا، تذكر ، بغض النظر عمن أنت، إنسان أو روبوت، فنحن جميعًا في هذا الأمر معًا".

فيما وجه الكثر من متابعيها، رسائل، حيث قال أحدهم:" لقد سخروا منك لكونك روبوت ولكن من يضحك الآن عندما تكون الوحيد المناعي لكورونا"، وكتب آخر:" الكوكب ليس بصحة جيدة ، يحتاج البشر إلى الموت، لديهم يوم عظيم".

من الجدير بالذكر أن روبوت "صوفيا" تم تطويرها من قبل شركة Hanson Robotics، وتستعد الذكاء الاصطناعى لتقليد تعابير الإنسان والإجابة على الأسئلة التى يطرحها أى فرد، والتفاعل بشكل مرح.