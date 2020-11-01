شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة تصطدم بجدار فى أول سباق سيارات ذاتية القيادة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطدمت سيارة السباق ذاتية القيادة مباشرة بجدار من خط البداية خلال أول سلسلة سباقات ذاتية القيادة في العالم بالمملكة المتحدة، وكانت Acronis SIT Autonomous، التي يديرها فريق سويسري، تستعد للسباق عندما اصطدم الذكاء الاصطناعي بالمُسرّع وقام بانعطاف غير متوقع إلى اليمين، حيث اصطدم بحاجز ممر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تنافست ستة فرق في سباق تجريبي من ثلاث دورات مع المركبات الكهربائية ذاتية القيادة التي تسير عبر الواقع المختلط "metaverse"، حيث يتنقل هذا النظام في السيارات من خلال عقبات افتراضية يجب على أطقم العمل تجنبها أو فقدانها للنقاط، لكن Acronis SIT Autonomous صدم جسمًا حقيقيًا قبل أن يتجاوز خط البداية.



اصطدام سيارة ذاتية القيادة

توجهت السيارة في الحاجز الأسمنتي، محطمة الواجهة الأمامية التي تحمل كاميرا AI ونظام LIDAR وأجهزة الاستشعار التي تحدد اتجاه الحركة.

علق أحد المعلقين قائلاً: "هذه ليست البداية التي أردنا رؤيتها يا رفاق". قال شريكه: "أنا عاجز عن الكلام بعد ذلك".

وهذا الحدث ، المسمى Season Beta، يعرض ست سيارات تم تصنيعها بنفس التكنولوجيا، ولكن باستخدام برامج مختلفة.

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السيارة المصطدمة

كما تم التخطيط لسباق Roborace بدون متفرجين قبل فيروس كورونا، لذلك كان مسؤولو السباق مستعدون أن تنطلق الرياضة مع استمرار الوباء في المملكة المتحدة.

وكان قال إيليا شيمشيك، مدير فريق Acronis SIT Autonomous Team، في مقابلة الشهر الماضي: "نحن فخورون بدفع حدود القيادة الذاتية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المصممة لإنتاج نتائج محسوبة دقيقة للغاية".

وأضاف مدير الفريق قبل شهر من وقوع هذه الكارثة، "يرجع الفوز في Roborace إلى من لديه أفضل وأحدث التقنيات، ونحن على ثقة من أنه مع Acronis لدينا تقنيات عالمية المستوى نحتاجها للتنافس ضد الأفضل في العالم".

يسلط الحادث الضوء على العقبات التي لا تزال تواجهها السيارات ذاتية القيادة، حيث تحاول العديد من الشركات، وتحديداً تسلا إحداث ثورة في السوق.