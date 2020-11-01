تكنولوجيا: سامسونج تستعرض مميزات التحديث الجديد من واجهة One UI 3.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق الإصدار التجريبي العام من تحديث One UI 3.0 مؤخراً بمجموعة جديدة من المميزات، حيث يتوفر التحديث لهواتف Galaxy S20، واليوم نستعرض مميزات تحديث واجهة One UI 3.0 التي نشرت من سامسونج مؤخراً.

تتيح سامسونج تجربة الإصدار التجريبي العام من تحديث One UI 3.0 للمستخدمين المشتركين في برنامج معاينة Android 11، وOne UI 3.0، على أن تقتصر معاينة التحديث على مستخدمي هواتف Note20 في سوق الولايات المتحدة.

تشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج تستعد لإطلاق One UI 3.0 للمستخدمين خلال شهر نوفمبر، على أن ينطلق التحديث في البداية لمستخدمي هواتف Galaxy S20، ومستخدمي هاتف Galaxy Z Fold2.

وينطلق تحديث One UI 3.0 ببعض المميزات الجديدة التي تشمل إعادة تصميم “Quick Panel”، التي تضم الآن عناصر التحكم الجديدة في Android 11 للوسائط والميديا، حيث سيدعم التصميم الجديد المستخدم في التبديل السريع بين أدوات التشغيل، والوسائط المتنوعة إلى جانب المصادر المختلفة.

أيضاً تقدم سامسونج في تحديث One UI 3.0 ميزة شاشة الغلق الديناميكية، التي تأتي الآن بعدد مضاعف من الفئات المتوفرة في الشاشة التي تصل 10 من الفئات المختلفة.

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كما يجلب تحديث One UI 3.0 لمستخدمي هاتف Galaxy Z Fold2 ميزة “Multi-Active window ” التي ستدعم تنشيط أكثر من نافذة على الشاشة، مع دعم العرض الثلاثي للتطبيقات وهي من المميزات التي انطلقت مع الهاتف، إلا أن سامسونج قامت بإضافة تحسينات مع دعم أفضل عبر نظام Android 11.

أيضاً تقدم سامسونج لمستخدمي الهواتف القابلة للطي ميزة المعاينة المزدوجة عند التصوير وصور السيلفي بالكاميرة الخلفية، وهي من المميزات التي قدمت في هاتف Galaxy Z Fold2، حيث تدعم الميزة إستخدام الكاميرة في مهام مختلفة، ومن المقرر أن يجلب تحديث One UI 3.0 الميزة لمستخدمي هاتف Galaxy Fold.

وتدعم واجهة One UI 3.0 أيضاً ميزة قدمت في Galaxy Z Fold2، والتي تقدم للمستخدم من خلالها إختيارات لضبط العرض في الشاشة الخارجية والشاشة الداخلية، حيث تأتي الميزة في هاتف Galaxy Z Fold2 في إعدادات DPI التي تتيح تغيير إعدادات واجهة المستخدم لتتوافق مع الشاشة.

ستتيح ميزة Wonderland في التحديث تخصيص الخلفية المفضلة التي تستجيب لحركة الهاتف، مع تخصيص S Pen Air لتنفيذ بعض المهام.

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