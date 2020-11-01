تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن رقاقة EXYNOS 1080 في حدث يعقد في 12 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج للإعلان عن رقاقة EXYNOS 1080 في حدث يعقد في شنغهاي في 12 من نوفمبر، حيث جاء إعلان الشركة عن موعد الحدث عبر صفحة Exynos الرسمية على Weibo.

جذبت شركة سامسونج الأضواء خلال الفترة الماضية في ترقب للجيل القادم من معالجات الشركة المميزة التي تتضمن Exynos 1080، ورقاقة Exynos 2100، واليوم تحدد سامسونج موعد رسمي لكشف النقاب عن رقاقة Exynos 1080.

ولقد أكد إعلان سامسونج التشويقي الذي نشر على Weibo على خطط الشركة لإطلاق رقاقة Exynos 1080 في البداية خلال شهر نوفمبر، وهو ما يؤكد على ما جاء في مقطع فيديو تشويقي سابق حول خطط سامسونج للإعلان عن الرقاقة الجديدة في النصف الثاني من 2020.

المواصفات المتوقعة لرقاقة EXYNOS 1080

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تدعم رقاقة Exynos 1080 لاحقاً الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy، حيث ترتكز الرقاقة على عملية تصنيع بدقة 5 نانومتر، وهي أول رقاقة من سامسونج بعملية تصنيع 5 نانومتر، وهي نفس دقة التصنيع المميزة لرقاقة ابل A14 Bionic.

أيضاً من المتوقع أن تنطلق رقاقة Exynos 1080 بآداء أعلى مع إستهلاك أقل للطاقة، كما تضم الرقاقة عدد 4 من أنوية Cortex-A78 الكبيرة، و4 من أنوية Cortex-A55، بينما تتضمن وحدة المعالجة كرت شاشة Mali-G78.

ولقد كشفت تسريبات سابقة جاءت عبر AnTuTu عن آداء الرقاقة التي سجلت 693600 نقطة، وهو آداء أفضل من رقاقة Snapdragon 865، وSnapdragon 865 Plus أيضاً.

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