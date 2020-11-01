تكنولوجيا: MEDIATEK تبدأ تطوير اثنان من رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة MEDIATEK قد بدأت مؤخراً في تطوير اثنان من المعالجات الجديدة المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، مع توقعات أن يتم الكشف عن المعالجات الجديدة قبل نهاية هذا العام.

بدأت شركة MEDIATEK مؤخراً في التركيز بشكل أكبر على تطوير شرائح 5G لمنافسة عمالقة تصنيع الرقاقات، حيث قدمت الشركة هذا العام رقاقات Dimensity المميزة بدعم شبكات 5G، والتي جاءت بأفضل آداء، وكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة، حيث دعمت الهواتف الذكية بميزة الإتصال بشبكات 5G مع مستوى تسعير جيد.



ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر صفحة Digital Chat Station لتؤكد على أن شركة MEDIATEK التايوانية تعمل بالفعل على تطوير إصدارات جديدة من رقاقات المعالج، حيث تخطط الشركة لإطلاق اثنان من الرقاقات قريباً.

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كما رصدت الرقاقات الجديدة في التسريبات بنموذج رقم MT6839، وأيضاً نموذج رقم MT6891، كما ترتكز الرقاقات على دقة تصنيع 5 نانومتر، أو 6 نانومتر، على أن تنطلق الرقاقات بأعلى آداء بفضل أنوية ARM Cortex-A78، إلا أن التسريبات لم توضح العلامة التجارية لهذه الرقاقات، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الرقاقات الجديدة تأتي في سلسلة Dimensity.

ولقد قدمت MediaTek رقاقة Dimensity 1000 Plus الحالية بأنوية Cortex-A77 ودقة تصنيع 7 نانومتر، حيث تعد أفضل إصدارات الشركة لهذا العام، لذا من المتوقع أن تقدم الرقاقات الجديدة من دقة تصنيع 5 نانومتر وأنوية ARM Cortex-A78 ترقية جديدة في الآداء، مع إستهلاك أكثر كفاءة للطاقة.

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