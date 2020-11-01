شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. المرصد الأوروبى الجنوبى يرصد جمجمة تطفو فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط المرصد الأوروبى الجنوبى (ESO) صورة جديدة للسديم المخيف، والذى يشبه جمجمة تطفو فى الفضاء، وذلك باستخدام التلسكوب الكبير فى تشيلى، وعكست الصورة سديم الجمجمة مضاء بنظام النجوم الثلاثية فى الوقت المناسب لعيد الهالوين، حيث يقع سديم الجمجمة، المعروف رسميًا باسم NGC 246، على بعد نحو 1600 سنة ضوئية في كوكبة Cetus.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن NGC 246 هو سديم كوكبى يتكون من زوج من النجوم المرتبطة بشكل وثيق يدور حولها نجم خارجى ثالث.



سديم الجمجة

ويعد السديم هو البقايا المتربة لانفجار نجمى، قام خلاله نجم شبيه بالشمس بطرد طبقاته الخارجية، تاركًا وراءه نجمًا قزمًا أبيض متوهجًا.

وهذا القزم الأبيض اللامع هو أحد النجمين اللذين يمكن رؤيتهما فى مركز NGC 246، ومع ذلك، فإن القزم الأبيض له أيضًا قزم نجمى أحمر قاتم لا يمكن رؤيته في صورة ESO الجديدة.

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يدور هذان النجمان حول بعضهما البعض كزوج ثنائى، والذى بدوره يدور حول نجم ثالث على مسافة نحو 1900 ضعف المسافة بين الأرض والشمس.

وهذه النجوم الثلاثة تؤسس NGC 246 كأول سديم كوكبي معروف مع نظام هرمي ثلاثي النجوم في مركزه.

كما تم التقاط الصورة الجديدة باستخدام FOcal Reducer و Spectrograph 2 أو FORS2 ، وهى أداة مثبتة على Antu، أحد تلسكوبات VLT في مرصد Paranal.

يظهر الشكل الجديد لسديم الجمجمة سحب الغاز والغبار المحتقنة بلون الدماء التي بقيت من الانفجار النجمي، ويبدو أن غازات الهيدروجين (الأحمر) والأكسجين (الأزرق الفاتح) في السديم تتوهج، مما يضيء وجه الجمجمة على الخلفية المظلمة للفضاء بين النجوم.