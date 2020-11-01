شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة التسجيل فى خدمة Apple One الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، هذه هى الخطوات التى ستمكنك من ذلك:

• افتح الإعدادات على جهاز آيفون أو أيباد.

• اضغط على معرف أبل الخاص بك في الجزء العلوي من قائمة الإعدادات الرئيسية.

• اختر "الاشتراكات".

• فى هذه الشاشة، يجب أن ترى الآن قسم "Get Apple One" بالقرب من الجزء العلوى، اضغط على "جربها الآن".

• بعد ذلك، ستظهر لك مستويات الاشتراك الثلاثة المختلفة، يأتي كل منها مع إصدار تجريبي مجاني لمدة شهر.

• وإذا قررت فى النهاية أن الحزمة لا تستحق، يمكنك إلغاء Apple One فى أى وقت من نفس منطقة الاشتراكات فى إعداداتك، وسيحصل حاملو بطاقة Apple Card على استرداد نقدى بنسبة 3% إذا استخدموا البطاقة للتسجيل في Apple One.

وأعلنت شركة Apple أنها ستطلق Apple One في أكثر من 100 دولة هذا الخريف، حيث إنها مقتصرة على بعض الدول حاليا، ومن المتوقع إطلاق خدمة Apple News Fitness Plus فى وقت لاحق من هذا العام.