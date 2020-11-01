شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX لن تعترف بقوانين الأرض بمستعمرة المريخ المخطط لها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمت مشاركة شروط خدمة ستارلينك للإنترنت التى ينطبق عليها المبادئ الذاتية للشركة على تويتر، والتى جاءت أيضًا بعد أسبوع من كشف الشركة عن خطط لبناء كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية حول المريخ ومدينة مكتفية ذاتيًا لا تعتمد على الأرض من أجل البقاء.
وينص القسم على أن خدمة ستارلينك على الأرض ستلتزم بالقوانين التى وضعتها ولاية كاليفورنيا، لكن على المريخ أو أى مركبة فضائية استعمارية أخرى، لن تعترف بأي سلطة أو سيادة حكومية قائمة على الأرض.
كما أنه على كوكب المريخ، وصواريخ ستارشيب التابعة للشركة التي تسافر إلى هناك، ستتم تسوية النزاعات من خلال مبادئ الحكم الذاتي، التي تم وضعها بحسن نية.
يتماشى هذا القسم مع أحدث الخطط التى كشف عنها ماسك، والتى تنطوى على بناء مدينة مستدامة على المريخ لن تعتمد على الأرض من أجل البقاء.
وشارك ماسك تفاصيل هذه الرؤية الأسبوع الماضى خلال المؤتمر السنوى لجمعية المريخ، قائلاً إن المستوطنين على الكوكب الأحمر سيحتاجون إلى الاكتفاء الذاتى فى حالة توقف السفن القادمة من الأرض عن القدوم لأى سبب.
ولعل الهدف الأساسى للشركة هو إرسال مليون شخص للعيش على كوكب المريخ فى النهاية، وهو ما يقول ماسك إنه سيتطلب ثلاث رحلات فى اليوم، أو 1000 رحلة فى السنة، مع 100 شخص فى كل واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: SpaceX لن تعترف بقوانين الأرض بمستعمرة المريخ المخطط لها.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.