شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX لن تعترف بقوانين الأرض بمستعمرة المريخ المخطط لها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، أن المريخ كوكب حر، وتدعى أن مستعمرتها المخطط لها على الكوكب الأحمر لن تتعرف على القوانين القائمة على الأرض، وينص القسم الذى أطلق عليه اسم "القوانين الحاكمة"، أن الشركة لن تلتزم بالقوانين الدولية خارج الأرض والقمر، لكنها ستتبنى بدلاً من ذلك مبادئ الحكم الذاتى "المنشأة على أساس حسن النية".

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمت مشاركة شروط خدمة ستارلينك للإنترنت التى ينطبق عليها المبادئ الذاتية للشركة على تويتر، والتى جاءت أيضًا بعد أسبوع من كشف الشركة عن خطط لبناء كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية حول المريخ ومدينة مكتفية ذاتيًا لا تعتمد على الأرض من أجل البقاء.

وينص القسم على أن خدمة ستارلينك على الأرض ستلتزم بالقوانين التى وضعتها ولاية كاليفورنيا، لكن على المريخ أو أى مركبة فضائية استعمارية أخرى، لن تعترف بأي سلطة أو سيادة حكومية قائمة على الأرض.

كما أنه على كوكب المريخ، وصواريخ ستارشيب التابعة للشركة التي تسافر إلى هناك، ستتم تسوية النزاعات من خلال مبادئ الحكم الذاتي، التي تم وضعها بحسن نية.

يتماشى هذا القسم مع أحدث الخطط التى كشف عنها ماسك، والتى تنطوى على بناء مدينة مستدامة على المريخ لن تعتمد على الأرض من أجل البقاء.

وشارك ماسك تفاصيل هذه الرؤية الأسبوع الماضى خلال المؤتمر السنوى لجمعية المريخ، قائلاً إن المستوطنين على الكوكب الأحمر سيحتاجون إلى الاكتفاء الذاتى فى حالة توقف السفن القادمة من الأرض عن القدوم لأى سبب.

ولعل الهدف الأساسى للشركة هو إرسال مليون شخص للعيش على كوكب المريخ فى النهاية، وهو ما يقول ماسك إنه سيتطلب ثلاث رحلات فى اليوم، أو 1000 رحلة فى السنة، مع 100 شخص فى كل واحدة.