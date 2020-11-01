شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو سوق أجهزة التابلت العالمية 24.9% بالربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق الأجهزة اللوحية العالمية نموًا بنسبة 24.9% على أساس سنوى فى الربع الثالث من عام 2020، وفقًا لتقرير صادر عن IDC، كما شهد السوق شحنات إجمالية بلغت 47.6 مليون وحدة، حيث أدى الطلب على الأجهزة ذات الأسعار المعقولة والشاشات الأكبر حجمًا لتسهيل العمل عن بُعد والتعلم والترفيه بسبب قيود COVID-19 إلى نمو السوق.

ويدعى التقرير أن السوق كان بقيادة شركة أبل، إذ يقال إن شركة التكنولوجيا العملاقة التى تتخذ من كوبرتينو مقراً لها قد شحنت 13.9 مليون وحدة فى الربع الثالث من عام 2020 مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 17.4%.

وقالت شركة أبل: "بينما كان iPad (2019) قادرًا على الاحتفاظ بأكبر حصة من الشحنات، تمكن أحدث جهاز iPad (2020) من تسجيل حجم ملحوظ من الشحنات على الرغم من إطلاقه المتأخر خلال الربع".

وجاءت فى المرتبة الثانية، سامسونج التى شحنت 9.4 مليون وحدة ونموًا سنويًا بنسبة 89.2%، وتبعهها شركة أمازون التى ادعت شركة IDC أنها شحنت 5.4 مليون وحدة فى الربع الثالث من عام 2020.

واستحوذت الأجهزة اللوحية مقاس 8 بوصات التى تم إصدارها مؤخرًا على أكبر حصة من الشحنات فى الربع الثالث من عام 2020 بينما جاءت الأجهزة اللوحية مقاس 10.1 بوصة فى المرتبة الثانية، كما حافظت أقراص Amazon Kids Edition أيضًا على زخم قوى عبر كل من الأجهزة اللوحية مقاس 8 بوصات و10 بوصات".