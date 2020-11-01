شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pinterest تعلن زيادة أرباحها 58% بالربع الثالث من 2020 بفضل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Pinterest عن نمو إيرادتها خلال الربع الثالث من 2020، إذ سجلت الشركة أرباحًا ضخمة وصلت إلى 443 مليون دولار، بزيادة 58% على أساس سنوى، كما أصبح التطبيق الآن يضم 442 مليون مستخدم حول العالم، بزيادة 37% فى المستخدمين النشطين شهريًا منذ العام الماضى، وأدى هذا الربع القوى إلى ارتفاع سهم الموقع بنسبة 27% يوم الأربعاء.

وكتب الرئيس التنفيذى بن سيلبرمان والمدير المالى تود مورجينفيلد فى رسالة إلى المساهمين: "فى الربع الثالث، كان العالم لا يزال يتعامل مع التحديات الاقتصادية والصحية الناجمة عن COVID-19، ولا أحد يعرف بالضبط كيف سينتهى كل هذا".

وأضاف: "لكن فى Pinterest، واصلنا التركيز على ما يمكننا التحكم به وهو دعم جميع أصحاب المصلحة لدينا فى هذا الوقت الذى لا يمكن التنبؤ به، وشمل ذلك منح Pinners والعلامات التجارية مكانًا إيجابيًا للتواجد على الإنترنت خلال انتخابات مثيرة للانقسام فى الولايات المتحدة".

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، أشار سيلبرمان ومورجينفيلد فى خطاب المساهمين إلى أن الربع القوى لـ Pinterest كان مدفوعًا بمجموعة كبيرة من المستخدمين الجدد على المنصة، لاسيما أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

وتوافد العديد من هؤلاء المستخدمين الشباب على Pinterest بعد إصدار iOS 14، أحدث نظام تشغيل للهواتف الذكية من أبل، والذى يسمح لمستخدمى iPhone بتخصيص شاشاتهم الرئيسية، وقال موقع Pinterest إن البحث عن إلهام للشاشة الرئيسية أدى إلى ملايين المستخدمين الجدد.

وكتب سيلبرمان ومورجينفيلد: "لقد جربنا فائدة خاصة لنحو 4 ملايين مستخدم يومى نشط عالمى فى نهاية الربع، حيث قام المستخدمون الأصغر سنًا بترقية أجهزة أيفون الخاصة بهم إلى iOS 14 واستخدموا Pinterest للحصول على الفلاتر المخصصة".

وبشكل عام يبدو أن استخدام التطبيق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوباء، إذ قالت الشركة إنها شهدت مشاركة أعلى أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وعندما تم رفع عمليات الإغلاق هذه، شهدت Pinterest انخفاضًا فى المشاركة.

وتقول الشركة إن المستخدمين الذين انضموا خلال الوباء كانوا يعتمدون على Pinterest للبحث عن شيء محدد، ولديهم "نية تجارية أعلى"، بمعنى أن هؤلاء المستخدمين يتطلعون إلى التسوق، وتقول Pinterest أن عدد المستخدمين الذين يتفاعلون مع منصة التسوق المدمجة قد ارتفع بنسبة 85% منذ مارس.

قال أندرو ليبسمان، المحلل الرئيسى فى eMarketer، بعد أرباح Pinterest أن الشركة مستفيدة من ارتفاع التسوق عبر الإنترنت.

وكتب ليبسمان: "تتمتع الشركة بموقع جيد بشكل خاص فى الوقت الحالى، حيث يتدفق المستخدمون إلى الموقع للحصول على الإلهام وسط عادات وبائية جديدة والاستفادة أيضًا من الزيادة فى شراء التجارة الإلكترونية".