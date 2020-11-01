الهاتف OnePlus 8T يبدأ بتلقي تحديث جديد يعمل على إصلاح مجموعة من المشاكل في النظام

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأ الهاتف OnePlus 8T اليوم بتلقي ثاني تحديث له منذ إطلاقه. تقوم شركة OnePlus الآن بإصدار تحديث OxygenOS 11.0.2.3 لهاتفها الرائد الجديد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والهند. إذا لم تحصل على هذا التحديث بعد، فمن المفترض أن يكون متاحًا في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

تحديث OxygenOS 11.0.2.3 الجديد مخصص بشكل كبير لإصلاح بعض المشاكل التي تم إكتشافها في الإصدار السابق. هذا التحديث الجديد يعمل على تحسين إستهلاك الطاقة من قبل نظام التشغيل ويقلل من توليد الحرارة. يبدو أيضًا أنه يقوم بإصلاح المشكلة التي تمنع ظهور الأيقونات على الشاشة الرئيسية. هناك أيضًا بعض الإصلاحات للبلوتوث وتطبيق عرض الصور Gallery، فضلا عن تحسين طريقة إستخدام الهاتف OnePlus 8T لشبكات الجيل الخامس 5G لزيادة عمر البطارية.

ومع ذلك، هذا التحديث الجديد لا يقوم بإصلاح مجموعة من المشاكل الأخرى التي تم رصدها في الهاتف OnePlus 8T مثل تغيير الشاشة لدرجة حرارة لونها بشكل عشوائي بناء على السطوع أو التطبيق المفتوح، ومشكلة إنتاج صور غير مشبعة ومتباينة بشكل غريب في وضع ×2 بحيث تبدو أسوأ مما كانت عليه في عدسة الكاميرا.

بالنظر إلى المشاكل الكثيرة التي يعاني منها العالم اليوم، فلا نشعر بالرغبة في الشكوى كثيرًا من عدم قدرة الشركات على إصلاح المشاكل في الوقت المناسب. في الوقت نفسه، تم طرح معظم هذه المشاكل على شركة OnePlus قبل إطلاق الهاتف، وبالتالي قد تكون الشركة الصينية تعمل بالفعل على تحديث آخر يعمل على إصلاح معظم هذه المشاكل سيتم إطلاقها مستقبلاً.