التقرير المالي لشركة LG في الربع الثالث من هذا العام يظهر علامات على تعافي قسم الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، قامت شركة LG بنشر تقريرها المالي للربع الثالث من هذا العام وتبدو نتائج قسم الهواتف الذكية في الشركة واعدة. بلغ الدخل التشغيلي لهذا القسم نحو 1.34 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17 في المئة مقارنة مع الربع السابق. ومع ذلك، لا يزال هذا القسم يتكبد بعض الخسائر، فقد بلغت خسائره في الربع الثالث من هذا العام نحو 124.9 مليون دولار أمريكي، ولكن هذه لا تزال تمثل خسارة أقل من 169.1 مليون دولار أمريكي التي سجلها قسم الهواتف الذكية في الربع الثاني من هذا العام.

شهدت مبيعات LG تحسنًا في الأسواق الكبرى في كل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. تم إدراج LG Wing و LG Velvet و LG Q51 بإعتبارهما الهواتف الذكية الرئيسية لشركة LG في الربع الماضي. كانت زيادة كفاءة الإنتاج والمبيعات التي فاقت التوقعات للهواتف الذكية الإقتصادية الجديدة هي المحرك الرئيسي لقسم الهواتف الذكية في شركة LG خلال الربع الثالث من هذا العام.

وفيما يخص المستقبل، ستواصل شركة LG التركيز على الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية من خلال توسيع تشكيلة هواتفها الذكية الإقتصادية والمتوسطة، وتأمل في إرتفاع الطلب على هواتف 5G الخاصة بها أيضًا.