تكنولوجيا: جوجل تجلب ميزة الخلفية الإفتراضية المخصصة لتطبيق Google Meet على المتصفح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق Google Meet على المتصفح لدعم المستخدمين بميزة الخلفية الإفتراضية المخصصة، التي تدعم المستخدم في إختيار الخلفية المفضلة وإخفاء محيط المستخدم في مكالمات الفيديو والإجتماعات.
تحديث جديد لتطبيق Google Meet على المتصفج ينطلق لدعم المستخدمين بميزة جديدة لعقد إجتماعات الفيديو بتجربة أفضل.
رغم عدم توفر ميزة الخلفية الإفتراضية المخصصة على تطبيق الهاتف من Google Meet، إلا أن جوجل تقدم هذه الميزة الآن لمستخدمي التطبيق على المتصفح، حيث سيتاح تخصيص الخلفية إفتراضياً لحجب محيط المستخدم.
وتعمل ميزة الخلفية الإفتراضية بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي، التي ستعمل على حجب الخلفية الخاصة بالمستخدم، كما سيتاح للمستخدمين الإختيار بين أكثر من خلفية تدعم المستخدم بتجربة أفضل مقارنة بالخلفية الضبابية، ومن المقرر أن يعمل البرنامج على تطبيق الخلفية لتحيط بالمستخدم بكفاءة.
وتتضمن الخلفيات الإفتراضية المتاحة للمستخدمين في تطبيق Google Meet صور لمناظر طبيعية، أو خلفيات المكتب، أو بعض من الصور المميزة بتفاصيل محدودة.
كما تتيح جوجل في تحديث Google Meet إختيار وتحميل صورهم الخاصة من معرض الصور، ولقد أكدت جوجل على خططها لإطلاق ميزة الخلفية الإفتراضية قريباً عى منصتي الأندوريد وiOS.
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