تكنولوجيا: VIVO تخطط للإعلان الرسمي عن هاتف VIVO V20 SE في 2 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة VIVO يوم 2 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن هاتف VIVO V20 SE، على أن يعقد الحدث في السوق الهندي.

تستعد شركة VIVO لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Vivo V20 في السوق الهندي خلال أيام، حيث ينطلق هاتف VIVO V20 SE بسعر 281 دولار.

وتقدم VIVO هاتف Vivo V20 بألوان الأسود والأخضر الفاتح، كما يتميز الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 665، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

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كما يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، مع أبعاد 20:9، كما تضم الشاشة نتوء القطرة لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف Vivo V20 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4100 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، وتقنية البلوتوث 5.0، وWi-Fi 802.11, ac/b/g/n/n بتردد 2.4GHz إلى 5GHz.

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