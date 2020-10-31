شركة Oppo تعمل على هاتف ذكي يضم المعالج Snapdragon 870

فاطمة أيت طالب - دبي - توشك شركة كوالكوم على إطلاق المعالج Snapdragon 875 في شهر ديسمبر المقبل، ونتوقع ظهور نسخة أقل قوة من هذا المعالج في نفس الفترة مع العلم بأن هذه النسخة ستصل إلى السوق لتكون بمثابة نسخة إقتصادية تقدم أداءً مشابهًا إلى حد كبير، ولكن مع فقدان بعض الميزات.
كشف المسرب الشهير Digital Chat Station أن شركة Oppo تُطور هاتفًا ذكيًا جديدًا سيحتوي على معالج جديد كليًا يحمل إسم Snapdragon 870.
سيكون المعالج الجديد من شركة كوالكوم قادرًا على بلوغ سرعة 3.2GHz على مستوى المعالج المركزي، ونفترض أن هذا التردد سيكون لنواة واحدة فقط تمتاز بقوة معالجة عالية وليس جميع النوى الموجودة في المعالج. من الناحية النظرية هو سيكون أقوى من Snapdragon 865 ولكنه لن يكون مطابقًا في الأداء الخام للمعالج Snapdragon 875.
نظرًا لوجود المزيد من الأشخاص الذين يجدون المعالجات الرائدة أمرًا مبالغًا فيه، سيكون من المنطقي لشركة كوالكوم أن تنوع عروضها الرائدة، ولكننا سنبحث عن المزيد من الأدلة حول ما سيميز بالضبط بين Snapdragon 870 و Snapdragon 875.
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