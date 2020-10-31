كاميرا الهاتف Google Pixel 5 تحقق نتيجة متوسطة في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - تستخدم الكاميرا الرئيسية في الهاتف Google Pixel 5 المعالج Sony IMX363، وهو نفسه المستشعر المستخدم في كل من Google Pixel 3 و Google Pixel 4. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تفتقر إلى رقاقة المعالجة الخاصة Pixel Neural Core لأنه يبدو أن المعالج Snapdragon 765G يملك قوة معالجة كافية للتعامل مع خوارزميات جوجل التي تقف وراء نجاح كاميرات Google Pixel.

ومع ذلك، لا يوجد الكثير مما يمكننا قوله نظرًا لأنه تم إستخدام عتاد قديم وعدم وجود كاميرا ثالثة، فهذه المرة لا توجد كاميرا مُقربة. وعلى ذكر ذلك، فقد منح فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية نتيجة إجمالية قدرها 120 نقطة للهاتف Google Pixel 5، وهي نقطة تجعل هذا الأخير يتفوق على الجيل السابق، ولكنها لا تزال نتيجة غير كافية لإخراجه من زمرة الهواتف الذكية المتوسطة الأداء على مستوى الكاميرا.

الهاتف Google Pixel 5 حقق 129 نقطة في إختبار الصور بفضل إنتاج صور ذات تفاصيل لطيفة وملمس ناعم والضبط التلقائي الدقيق. ومع ذلك، كان أداء الهاتف في البيئات المنخفضة الإضاءة جيدًا نسبيًا وكانت هناك ضوضاء مرئية حتى في الصور الملتقطة في وضح النهار.

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حصل الهاتف Google Pixel 5 على 49 نقطة في إختبار التقريب، وهو نتيجة أقل من تلك التي حققها الهاتف Google Pixel 4، ولكن هذا مفهوم نظرًا لأن هذا الأخير جاء مع كاميرا مُقربة فعلية. يؤذي هذا النتيجة الإجمالية لإختبار الصور ولا يوصى بتجاوز التكبير مرتين. لاحظ أن إختبار التقريب يتضمن أيضًا الكاميرا الواسعة الزاوية لتغطية نطاق التقريب، ولكن هذا له مشكلاته الخاصة، فهو ليس واسعًا مثل الكاميرات المنافسة ولا يتناسب بشكل ملحوظ مع الإطار.

وفيما يخص إختبار الفيديو، فقد حصل الهاتف Google Pixel 5 على 107 نقاط. وتمت الإشادة بأداء التركيز التلقائي والتثبيت البصري لفيديوهات 4K بمعدل 30 و 60 إطار في الثانية. تظهر الفيديوهات بشكل أفضل في الإضاءة الجيدة مقارنة بالليل حيث تكون الضوضاء مرئية.

عمومًا، يمكنكم التوجه إلى رابط المصدر أدناه للإطلاع على المراجعة الكاملة لكاميرا الهاتف Google Pixel 5 من قبل فريق DxOMark للحصول على تفاصيل أكثر.