شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق قمرين صناعيين فى 2021 بدلا من القمر المفقود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير العام لمؤسسة أبحاث وإنتاج أنظمة الأجهزة الدقيقة الروسية، يوري روي، إن روسيا ستطلق في عام 2021 قمرين صناعيين كرويين زجاجيين "بليتس - إم" إلى الفضاء ليحلوا محل القمر المفقود.

وحسب الخبير، من المخطط إطلاق الأقمار الصناعية في مدارات مختلفة، وعلى مسافة أكبر من 1500 كيلومتر من الأرض، وفشل إطلاق قمر صناعي مشابه تمامًا لهذا الارتفاع في عام 2019، حيث لم ينفصل عن الجهاز الذي ساعد على إطلاقه إلى المدار.

وكان من المقرر أن يواصل القمر الصناعي الجديد عمله بدلا من القمر الذي أصبح "حطاما فضائيا" منذ حوالي 10 سنوات.

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وتم إطلاق القمر الصناعي "بليتس" إلى المدار في سبتمبر 2009، كما اصطدم القمر في يناير 2013، بحطام قمر الأرصاد الجوية الصيني "Fengyun-1C".

تشكل الحطام بعد أن اختبرت الصين أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في عام 2007، والتي أسقطت قمرهم الصناعي الخاص بالطقس.