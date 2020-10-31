شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون مركبة فضائية تنطلق بسرعات هائلة للوصول لقمر زحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل فريقٌ من العلماء على تطوير محرك مركبة فضائية بهدف الوصول إلى القمر تيتان، الذى يدور حول كوكب زحل، خلال نصف المدة التى استغرقتها مركبة كاسينى للوصول إلى هذا القمر، وذكر موقع يونيفرس توداى أن الفريق ينوى استخدام الطاقة الاندماجية لتشغيل المحرك الجديد، على الرغم من أن العلماء لم ينجحوا حتى الآن فى تسخير الطاقة الاندماجية فى أى تطبيقٍ عملي، ولذا فإن نجاح الفريق قد يغير طريقة استكشاف الكون جذريًا.

أجرى البحث، الذى لم ينشر بعد، مهندسو الطيران فى كلية التقنية فى نيويورك والجامعة التقنية فى تورينو باستخدام بيانات محرك تجريبى طوره مختبر برنستون لفيزياء البلازما، ووجد الفريق أن كفاءة المحرك الاندماجى فى استهلاك الطاقة تماثل المحركات الكهربائية وفى الوقت ذاته ينتج قوة الدفع ذاتها التى تنتجها محركات الاحتراق الداخلي.

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ولن تحتاج المركبة إلى حمل مولدات منفصلة لأن الطاقة الاندماجية ستكفى المركبة طوال رحلتها، ولدى العلماء وقتٌ طويل لتطوير المحرك لأن الأرض وقمر تيتان لن يصطفا فى الوضع المثالى لإطلاق المركبة قبل العام 2046، وفقًا لموقع يونيفرس توداي.

جدير بالذكر كشف العلماء أن قمر زحل تيتان يتحرك بعيدًا عن الكوكب بأربع بوصات سنويًا، أى 100 مرة أسرع مما كان يعتقد سابقًا، فبعد عقود من دراسة قمر زحل، اكتشف العلماء أنه ينحرف بعيدًا عن الكوكب بهذا المعدل، ويقع تيتان حاليًا على بعد 759000 ميل من الكوكب الحلقي، لكن البيانات الجديدة تشير إلى أنه كان أقرب بكثير قبل 4.5 مليار سنة.