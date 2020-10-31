شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القضاء يوقف قرار حظر TikTok فى أمريكا مرة أخرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل TikTok على مهلة أخرى من محاولة حظر إدارة ترامب له، حيث منع قاض فيدرالى فى ولاية بنسلفانيا الحكومة من المضى قدمًا فى القيود التى كانت ستغلق التطبيق فعليًا الشهر المقبل، وأصدر القاضى أمرًا قضائيًا أوليًا ضد سلسلة من عمليات الحظر التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge" يبدو أن الحظر كان سيجعل التطبيق غير قابل للاستخدام من خلال تقييد استضافة الويب وتسليم المحتوى وغير ذلك.

وتقاضى TikTok إدارة ترامب ووزارة التجارة لمنع حظر تطبيقها، لكن هذا الحكم جاء فى الواقع من دعوى قضائية أخرى، تخص ثلاثة من المؤثرين فى TikTok كانوا قلقين من أن الحظر سيمنعهم من كسب لقمة العيش.

أيد القاضى حجتهم بأن مقاطع فيديو TikTok تشكل "مواد إعلامية" محمية بموجب القانون ذي الصلة، وجاء في نص ما قاله القاضي: "مقاطع الفيديو القصيرة التي تم إنشاؤها وتبادلها على TikTok معبرة وغنية بالمعلومات، وهي مماثلة لـ" الأفلام "و" الأعمال الفنية "و" الصور "و" موجز الأخبار "المحمية صراحةً بموجب" قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية".

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ليست هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها حظر هذا الأمر فى المحكمة، حيث تم إيقاف جزء آخر من قيود وزارة التجارة، الذى كان من المقرر بموجبه حظر التنزيلات فى 27 سبتمبر، كجزء من دعوى قضائية منفصلة.

وقال متحدث باسم TikTok فى بيان: "لقد تأثرنا بشدة بتدفق الدعم من مجتمعنا، الذين عملوا على حماية حقوقهم في التعبير، وحياتهم المهنية، ودعم الشركات الصغيرة، لا سيما أثناء الوباء"، مضيفا "نحن ندعم مجتمعنا الإبداعي في الاستمرار في مشاركة أصواتهم، من خلال المنصة والخيارات القانونية المتاحة لهم، ونحن ملتزمون بمواصلة توفير مكان لهم للقيام بذلك".

يشير هذا التأجيل إلى أن TikTok في وضع واضح في الوقت الحالي لأن الحظر الوشيك معلق الآن، ولكن هذا لا يمنع بالضرورة إدارة ترامب من العودة بمسار آخر.