الأولى من نوعها في هواتف “أبل”..آيفون 13 بذاكرة “1 تيرابايت”

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين

كشفت تسريبات جديدة حول الإصدار القادم من شركة أبل ” أيفون 13 ” ، والذي سيتمتع بمميزات هي الأولى من نوعها .

منتج شركة ”أبل“ القادم ”iPhone 13″، ومواصفاته، التي تتصدرها ذاكرة تخزين عملاقة ”1 تيرابايت“، هي الأولى من نوعها في هواتف شركة ”أبل“.

وبحسب التسريبات، من المتوقع أن تقدم ”أبل“ قريبا خيار تخزين يصل 1 تيرابايت لجهاز الآيفون الجديد، بعد سنوات من التوقف عند سعة الـ512 جيجابايت.

Advertisements

وعلّق خبير التكنولوجيا جون بروسر، على ذلك، حيثُ قال على ”تويتر“: ”الجميع، استعدوا لاستقبال ايفون 1 تيرابايت“، ولم يذكر تاريخ الإصدار المتوقع، لكن صفحات تكنولوجيا عديدة توقعت أن يُتاح في أقرب محطة عام 2021.

وتُضاعف ”أبل“ سعة التخزين الداخلية لهواتف آيفون كل عامين إلى ثلاثة أعوام، كما حافظت على تقديم السعة القصوى 512 جيجابايت لمدة 3 سنوات، مثل ”iPhone XS“ و“XS Max“، قبل ذلك، وتم تجهيز أجهزة“iPhone 7, 8, X“، بذاكرة قصوى تصل إلى 256 جيجابايت، بينما تبلغ سعة هاتفي ”iPhone 6 Plus“ ما يقرب من 128 جيجابايت.

وخلال العام الحالي، رفعت ”أبل“ سعة التخزين بهاتف ”iPhone 12 Pro“ أيضًا إلى 128 جيجابايت، أي ضعف مستوى 64 جيجابايت لهاتف ”iPhone 11 Pro“.

ويتوقع العديد من المستخدمين أن يحتوي ”iPhone 13“ على مساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، كما أن هذا الأمر يتسق تماما مع ما تقوم به شركات تصنيع الهواتف الأخرى في الوقت الحالي، فعلى سبيل المثال توفر سامسونغ بالفعل تخزين يبلغ 1 تيرابايت في هواتفها الجديدة.