تكنولوجيا: هاتف Honor 10X Lite ينطلق بمعالج Kirin 710 وسعر 799 ريال سعودي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor مؤخراً هاتف Honor 10X Lite برقاقة معالج Kirin 710، وبطارية بقدرة 5000 mAh، والذي يتوفر في سوق المملكة العربية السعودية اليوم بسعر 799 ريال سعودي.

يأتي هاتف Honor 10X Lite بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Honor 10X Lite بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

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أيضاً يأتي هاتف Honor 10X Lite بمعالج Kirin 710، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

كما ينطلق هاتف Honor 10X Lite بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة Magic UI 3.1، أيضاً يضم الجزء السفلي من الهاتف منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما يأتي بخدمات هواوي HMS البديلة لخدمات هواوي، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر، البنفسجي وأيضاً الأسود بسعر 799 ريال سعودي.

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