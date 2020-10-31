تكنولوجيا: Spotify تسجل 320 مستخدم نشط شهرياً في الربع الثالث من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Spotify في تقريرها المالي مؤخراً عن إرتفاع عدد مشتركيها إلى 320 مليون مستخدم شهري في الربع الثالث من 2020، حيث إرتفعت نسبة المشتركين بنسبة 29% عن نفس الربع من العام الماضي.

أصدرت شركة Spotify تقريرها المالي عن الربع الثالث من 2020 الذي يبدأ من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر، حيث إستطاعت Spotify أن تسجل آداء أفضل من المتوقع خلال هذه الفترة، مع إرتفاع عدد المستخدمين من 299 مليون مستخدم في الربع السابق إلى 320 مستخدم في الربع الثالث أي بزيادة بنسبة 7%.

ولقد سجلت خدمة بث الموسيقى Spotify زيادة بنسبة 29% في عدد المستخدمين مقارنة بنفس الربع من عام 2019، كما إرتفع عدد المشتركين في الخدمة المميزة إلى 144 مليون مشترك، أي بزيادة بنسبة 5% عن الربع السابق، كما إستطاعت الخدمة أن تحقق نمو سنوي بنسبة 27%.

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وتؤكد هذه الأرقام على تقدم خدمة Spotify على خدمة ابل Apple Music التي سجلت 60 ميلون في شهر يوليو 2019، من جانب أخر إستحوذ السوق الأوروبي على نسبة 34% من مستخدمي خدمة Spotify، بينما وصل عدد مستخدمي أمريكا الشمالية إلى 25%، وأمريكا اللاتينية إلى 22%، بينما تصل حصة الأسواق الأخرى إلى 19%.

يذكر أن شركة Spotify تضع توقعات بوصول عدد مستخدميها من 340 إلى345 مليون مستخدم بنهاية 2020، بينما يصل عدد مشتركي الخدمة المميزة من150 إلى 154 مليون مستخدم.

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