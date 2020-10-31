تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن طائرة DJI Mini 2 4K بعمر شحن يصل إلى 31 دقيقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن إصدار جديد من طائرات drone يقدم من DJI قريباً بعنوان DJI Mini 2 4K، كما يدعم هذا الإصدار عمر بطارية يصل إلى 31 دقيقة.

تقدم DJI قريباً إصدارها الجديدة من طائرات drone بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K، كما تستمر البطارية حتى 31 دقيقة من الشحن، بينما تدعم الطائرة إرتفاع يصل إلى 4000 متر.

ولقد إستعرضت التسريبات المصورة تصميم طائرة DJI Mini 2، مع عدة Fly More متكاملة، حيث من المقرر أن يأتي هذا الإصدار مع ثلاثة من البطاريات، ومراوح، وبعض الأجزاء الأخرى الخاصة بالطائرة، إلا أن التسريبات لم توضح السعر الذي تنطلق به المجموعة، بينما أشارن بعض التوقعات إلى أن DJI تقدم المجموعة بسعر يبدأ من 450 دولار.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن DJI تطلق المجموعة رسمياً في 4 من نوفمبر، على أن تدعم طائرة DJI Mini 2 مجال رؤية 83 درجة عبر عدسات مميزة بفتحة f/2.8 في كاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/2.3، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية.

كما تتضمن الكاميرة التصوير الثابت بتنسيق JPG، وDNG للحصول على لقطات RAW، كما تدعم الكاميرة ISO 3200. أيضاً أشارت بعض التسريبات إلى أن الطائرة ستأتي بقدرة على الوصول إلى سرعة 6 متر في الثانية مع تحليق للأمام أو الخلف أو في الجانبين، كما ستدعم سرعة تحليق تصل إلى 5 متر في الثانية، ومن المتوقع أن تضم الطائرة بطارية بسعة 2250 mAh.

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