خدمة Samsung SmartThings Find تساعدك على إيجاد Galaxy الخاص بك وملحقاتك

فاطمة أيت طالب - دبي - حتى الآن، يمتلك ملاك هواتف سامسونج خيار إستخدام ميزة Find My Mobile الخاصة بالشركة بالإضافة إلى خدمة Find My Device من شركة جوجل لتحديد مواقع الهواتف المفقودة أو المسروقة. اليوم، تقدم سامسونج خدمة جديدة تُدعى SmartThings Find. تعمل هذه الخدمة على جميع هواتف Galaxy والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android 8 أو إصدار أحدث، ويمكن إستخدامها أيضًا لتعقب الأجهزة القابلة للإرتداء مثل ساعات Galaxy Watch التي تعمل بنظام TizenOS 5.5 أو إصدار أعلى، بالإضافة إلى سماعات Galaxy Buds Live و +Galaxy Buds. هذه الخدمة الجديدة تُعتبر جزءًا من تحديث جديد لتطبيق SmartThings من سامسونج، وهو متوفر بالفعل في معظم المناطق حول العالم.

تأتي هذه الخدمة الجديدة مع بعض الميزات الجديدة الرائعة مثل خاصية البحث التي تستند على الواقع المعزز والتي توجهك إلى جهازك المفقود في الوقت الفعلي. هي تعتمد على تقنية Ultra-Widebad و Bluetooth Low Energy لتحديد موقع أجهزة Galaxy المفقودة. وعلى ذكر تقنية Ultra-Wideband، فهي حصرية حاليًا لكل من Galaxy Note 20 Series و Galaxy Z Fold 2. هذه التقنية تتفوق على البلوتوث لكونها تعمل بتردد أعلى، وهو ما يُعتبر مفيدًا للبيانات ذات الصلة بالإتجاهات والأماكن.

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تمنحك خدمة SmartThings Find أيضًا خيار الإشتراك للسماح لمستخدمي Galaxy الآخرين بالعثور على أجهزتك المفقودة حتى إذا كانت غير متصلة بالإنترنت. إذا كان الجهاز غير متصل بالإنترنت لأكثر من 30 دقيقة، فسيبدأ بإرسال إشارة Bluetooth Low Energy التي يمكن إلتقاطها من قبل أجهزة Galaxy الأخرى.