لعبة PUBG Mobile تُسحب رسميًا من الهند بسبب الحكومة المحلية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند بحظر 118 تطبيقًا للأجهزة المحمولة في شهر سبتمبر الماضي، وتضمنت القائمة اللعبة الشهيرة PUBG Mobile. بعد عدة محاولات للعودة إلى المسار الصحيح وإحضار اللعبة إلى معجبيها، إستسلمت شركة PUBG Corporation في الأخير وأعلنت أنها ستنهي جميع خدماتها في الهند.

بدءًا من اليوم 31 أكتوبر، ستتوقف PUBG Mobile Nordic Map: Livik و PUBG Mobile Lite عن العمل. سيتم إعادة حقوق العلامة التجارية PUBG Mobile إلى صاحب حقوق الملكية ولن تتمتع Tencent PUBG بعد الآن بحقوق اللعبة في الهند. ومع ذلك، لم تقل شركة PUBG Corporation أي شيء عن بيانات اللاعبين، فنحن لا نعرف حاليًا ما إذا كان سيتم حذفها أو سيتم الإحتفاظ بها بطريقة ما.

إمتثالاً للقرار المؤقت الصادر عن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 2 سبتمبر 2020، ستنهي Tencent Games جميع خدماتها وإمكانية وصول المستخدمين لـ PUBG MOBILE Nordic Map: Livik و PUBG Mobile Lite إبتداءً من 30 أكتوبر. سيتم إعادة حقوق نشر PUBG Mobile في الهند إلى مالك حقوق الملكية الفكرية لـ PUBG. لطالما كانت حماية بيانات المستخدم أولوية قصوى وقد التزمنا دائمًا بقوانين حماية البيانات المعمول بها في الهند. تتم معالجة جميع معلومات اللعب الخاصة بالمستخدمين بطريقة شفافة كما هو موضح في سياسة الخصوصية الخاصة بنا. Advertisements نأسف بشدة لهذه النتيجة، ونشكركم بصدق على دعمكم وحبكم لـ PUBG MOBILE في الهند.

يعد إنهاء PUBG Mobile جزءًا من الموجة الثانية من الحظر من قبل الحكومة الهندية. تضمنت الموجة الأولى في شهر يونيو الماضي حظر منصات شهيرة مثل TikTok و WeChat وحتى بعض التطبيقات التابعة لشركة Xiaomi مثل Mi Community و Mi Video Call.