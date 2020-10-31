شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بإطالة استخدام خدمة محطة الفضاء الدولية إلى ما بعد عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اختبارات تقنية من شأنها التأكيد على إمكانية إطالة فترة استخدام المحطة الفضائية الدولية إلى ما بعد عام 2024، إذ صرح بذلك المدير التنفيذى لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية لشئون الرحلات الفضائية المأهولة، سيرجى كريكاليوف، فى مؤتمر صحفى عقد الخميس 29 أكتوبر الجارى فى متحف الفضاء بموسكو، وقال إن الاختبارات التقنية المذكورة ستوفر إمكانية إطالة عمر المحطة حتى عام 2024 وما بعد ذلك.

ووفقا لموقع RT أوضح المسئول الفضائى الروسى أن الغاية من الاختبارات هى تأكيد قدرة المحطة الفضائية الدولية على العمل، وقال: "يجرى فى الوقت الراهن بحث تلك المسألة مع زملائنا الذين يعبرون عن اهتمامهم بمواصلة عمل المحطة بعد عام 2024 إذا أمكن ذلك".

وسيتم بحث احتمال إطالة خدمة المحطة بعد عام 2024 فور انتهاء اختبار الإمكانات التقنية للمحطة بأشهر.

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وأعاد سيرجى كريكاليوف إلى الأذهان أن فترة الضمان الخاصة باستخدام المحطة الفضائية الدولية تم تحديدها أولا بـ15 عاما، مشيرا إلى أن الشروط التقنية تسمح عادة بتجاوز فترة الضمان التقنية للمحطة، شأنها شأن أية معدات أخرى.

جدير بالذكر تعد محطة الفضاء الدولية (ISS) هى مختبر علوم وهندسة بقيمة 100 مليار، و توجد المحطة على مسافة 400 كم فوق الأرض، ويتم تشغيلها بشكل دائم من جانب فرق رواد الفضاء منذ نوفمبر 2000، وحققت دراسات المحطة الفضائية الدولية في البحوث البشرية فى الفضاء وعلوم الحياة والعلوم الفيزيائية وعلم الفلك والأرصاد الجوية.

وتنفق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" نحو 3 مليارات دولار سنويًا على برنامج المحطة الفضائية، وبدأت لجنة مجلس النواب الأمريكى التى تشرف على ناسا فى النظر فى تمديد البرنامج إلى ما بعد عام 2024.