شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف زرًا سريًا إلى هواتف أيفون .. اعرف أهميته واستخداماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يحول Back Tap الجزء الخلفي من جهاز أيفون الخاص بك بالكامل إلى زر عملاق حساس للمس يمكنك الضغط عليه مرتين أو ثلاث مرات لتشغيل وظائف محددة على هاتفك.

وقد لم تلاحظ ذلك بعد، حيث تراجعت أبل عن إعدادات Back Tap في قائمة إمكانية الوصول، ولكن الغرض منه هو منح المستخدمين المزيد من الخيارات للتفاعل مع أجهزتهم.

وتعكس معظم خيارات Back Tap ذلك، مع الإعدادات لفتح مبدل التطبيق أو قائمة الإشعارات أو مركز التحكم؛ تصفح التطبيق أو صفحة الويب.

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لكن Back Tap يرتبط أيضًا بتطبيق Shortcuts القوي من أبل، مما يعني أنه يمكنك بشكل فعال جعل هذه الأزرار الجديدة تفعل أي شيء تقريبًا يمكنك تخيله.

وهو زر غير مرئي تمامًا للعين المجردة، ولا يعمل تمامًا حتى يتم تمكينه من خلال البرنامج، ولكن يمكن تكليفه بفتح أي مهمة تقريبًا أو التفاعل معها أو إنجازها على هاتفك الذكي بمجرد ضغطة سريعة.

ليست شركة أبل فقط من فعلت ذلك ووفرت زر بهذه الخصائص، لقد جربت جوجل ميزة مماثلة، وإن كانت محدودة لنظام Android 11، ولم تصل في النهاية إلى المرحلة النهائية.

تعمل ميزة Back Tap على إعادة توظيف المستشعرات والأجهزة الموجودة على أيفون ببرنامج لإنشاء تفاعل جديد للأجهزة لم يكن متاحًا من قبل.