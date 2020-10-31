تكنولوجيا: نتائج إختبارات رقاقة Snapdragon 875 تؤكد على تحسينات في الآداء بنسبة 25%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات AnTuTu عن نتائج إختبارات رقاقة معالج كوالكوم المرتقبة Snapdragon 875، حيث قدمت الرقاقة تحسينات في الآداء بنسبة 25% عن إصدار الشركة السابق.

تستعد شركة كوالكوم للإعلان الرسمي عن رقاقة Snapdragon 875 في حدث يعقد في الأول من شهر ديسمبر، واليوم تظهر الرقاقة من جديد في قاعدة بيانات AnTuTu مع تفاصيل جديدة حول آداء وكفاءة الشريحة.

ولقد جاءت رقاقة Snapdragon 875 في التسريبات برمز “Lahaina”، كما قدمت آداء فائق السرعة في الإختبارات، حيث سجلت الرقاقة 847000 نقطة في إختبارات AnTuTu، وهي ترقية واضحة في الآداء مقارنة بالإصدار السابق الذي سجل 663000 نقطة، أي بسرعة أعلى بنسبة 25%.

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من جانب أخر كان هاتف iPhone 12 قد سجل في الإختبارات 660000 نقطة مع معالج A14، بينما سجلت رقاقة معالج Kirin 9000 عدد 696000 نقطة، أيضاً سجلت رقاقة سامسونج Exynos 1080 عدد 693000 نقطة في الإختبارات، لذا لم تحقق أي من هذه الرقاقات نتائج رقاقة كوالكوم Snapdragon 875.

ويؤكد فريق العمل في AnTuTu على أن الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية تؤثر بشكل كبير في النتيجة النهائية للإختبارات، لذا نترقب الحدث الرسمي لكوالكوم لمزيد من التفاصيل حول رقاقة Snapdragon 875 والإصدارات الجديدة من الشركة.

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