هاتف LG ذو الشاشة القابلة للف سيصل في شهر مارس، ولكن سيسبقه هاتف رائد كلاسيكي

فاطمة أيت طالب - دبي - سينصب تركيز LG في بداية العام المقبل على مشروعين، الأول يُدعى LG Rainbow والثاني يُدعى LG B Project. ومن المتوقع أن يكون المشروع الأول لهاتف رائد كلاسيكي جديد قد يكون جزءًا من تشكيلة LG V Series الراقية. أما بالنسبة للمشروع الثاني، فمن المتوقع أن يكون لهاتف ذكي يضم شاشة قابلة للف أو بالأحرى قابلة للدحرجة.

إنه جزء من مبادرة LG Expolrer والتي منحتنا الهاتف LG Wing غير التقليدي. سيكون لدى الهاتف LG B Project تصميم فريد من نوعه أيضًا، فجزء من شاشة هذا الهاتف ستكون قابلة للف من أجل تقليص أبعاد الجهاز ولكن يتم إعادة فتح تلك الشاشة وتمديدها عندما يرغب المستخدم في الحصول على شاشة أكبر. وتجدر الإشارة إلى أن شركة LG كانت قد شوقت لهذا الهاتف في نهاية حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف LG Wing، ويمكنك رؤية هذا الإعلان التشويقي في الفيديو أدناه :

سيصل الهاتف LG Rainbow Project في الربع الأول من العام 2021، يليه الهاتف LG B Project في شهر مارس. ووفقا لوكالة الأنباء الكورية The Elec، فمن المتوقع أن تقوم شركة LG بشحن 26 مليون هاتف ذكي هذا العام وتهدف إلى رفع هذا العدد في العام المقبل ليصل إلى أكثر من 30 مليون وحدة.

Advertisements

تشير وكالة الأنباء المذكورة آنفًا أيضًا إلى أن شركة LG ستوكل مهمة تصنيع المزيد من هواتفها الذكية لشركات أخرى، بما في ذلك بعض هواتفها الذكية المتميزة نسبيًا مثل LG Velvet 2، ولكن ستكون هناك بعض الهواتف الذكية التي سيتم تصنيعها من قبل شركة LG نفسها.

كل هذا سيتيح لشركة LG التركيز على الهواتف الذكية المهمة في إستراتيجيتها، بما في ذلك LG Rainbow Project و LG B Project. وإليكم أدناه ما كتبته الشركة في بيان صحفي في شهر سبتمبر الماضي :