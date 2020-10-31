شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير بيئى يخطط لإنتاج " الماس" صديق للبيئة مصنوع بالكامل من الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مليونير بريطانى وخبير بيئى خططا لإنشاء ماس "مصنوع بالكامل من السماء" باستخدام الكربون الممتص من الهواء، وقام خبير البيئة ديل فينس، مؤسس شركة الطاقة الخضراء Ecotricity ورئيس نادى كرة القدم Forest Green Rovers، بتطوير ماس صديق للبيئة عن طريق امتصاص الكربون من الهواء، يطلق عليهم اسم Sky Diamonds (ألماس السماء)، والذى صنع فى ستراود، فى جلوسيسترشاير.

وتستخدم العملية منشأة للتعدين فى السماء لسحب الكربون من الغلاف الجوى، حيث توفر الرياح والشمس الطاقة، وتعيد العملية أيضا استخدام مياه الأمطار المجمعة، وتقول الشركة إن هذه العملية هى وسيلة لتحدى التعدين التقليدى للماس، الذى يتسبب فى أضرار لكوكب الأرض.

واستغرق الفريق أكثر من خمس سنوات للحصول على التقنية الصحيحة، ما يضمن أنها متطابقة ماديا وكيميائيا مع الماس المستخرج من الأرض.

ويستغرق تصنيع الماس الصديق للبيئة، المعتمد من المعهد الدولى للأحجار الكريمة، أسبوعين، وتستخدم "التكنولوجيا الخضراء" ثانى أكسيد الكربون الذى يتم التقاطه مباشرة من الغلاف الجوى لتكوين الماس، وهو مطابق كيميائيا للماس المستخرج من الأرض، باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع المياه التى يتم جمعها من الأمطار.

والنتيجة هى "أول ماسة عديمة التأثير فى العالم"، وفقا لفينس، ويمكنها حتى المساعدة فى تنظيف الهواء عن طريق إزالة ثانى أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي.

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وقال فينس: "صنع الماس من السماء، من الهواء الذى نتنفسه، فكرة سحرية ومثيرة، إنها الكيمياء الحديثة. لسنا بحاجة لتعدين الأرض للحصول على الماس، يمكننا التنقيب فى السماء".

وأشار فينس إلى أنه لم يقرر بعد سعر الأحجار الكريمة التى تراعى المناخ، والتى تم اعتمادها من قبل المعهد الدولى للأحجار الكريمة.

وتزداد شعبية الماس المصنوع فى المختبر مع تزايد الوعى بالتأثير البيئى والاجتماعى والاقتصادى لصناعة التعدين.

ويتوقع فينس أن ينتج مشروعه الجديد، Sky Diamonds ، 200 قيراط من الماس سالب الكربون كل شهر، لكنه قال إن المنشأة يمكن أن تتوسع لإنتاج 1000 قيراط شهريا خلال العام المقبل.

وأخبر صحيفة "ذى جارديان" البريطانية أن Sky Diamonds ستستخدم عملية تُعرف باسم ترسيب البخار الكيميائى لتصنيع الماس فى منشأة Gloucestershire الخاصة به.

ووعد فينس بإنتاج ثانى أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، وسوف ينتج الهيدروجين اللازم لصنع الميثان عن طريق تقسيم جزيئات مياه الأمطار باستخدام آلة التحليل الكهربائى التى تعمل بالطاقة المتجددة.