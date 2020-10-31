شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرباح أبل تصل لـ 64.7 مليار دولار بالربع الرابع من 2020 رغم تأخر iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوقت شركة أبل على توقعات المحللين بشأن إيرادات للربع الأخير من السنة المالية 2020، حتى بدون الدفعة التى تحصل عليها عادةً من المبيعات الأولية لأجهزة أيفون الجديدة، إذ شهدت الشركة نمو وحدات الأجهزة القابلة للارتداء والخدمات، وبلغت أرباح الربع الرابع من عام 2020 نحو 64.7 مليار دولاربعد أن توقع المحللون أن تصل إلى 63.48 مليار دولار فقط، بعد أن سجلت شركة أبل 64 مليار دولار فى الربع نفسه من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم للربع الرابع من عام 2020 نحو 0.73 دولار، وكان المحللون يتوقعون 0.70 دولار، إذ سجلت أبل 0.71 دولارًا أمريكيًا فى الربع الرابع من العام المالى 2019.

بينما وصلت عائدات الأيفون إلى 26.4 مليار دولار، وكان المحللون يتوقعون 27.06 مليار دولار، كما بلغت عائدات أيفون 33.36 مليار دولار فى الربع الرابع من عام 2019.

أما عائدات الخدمات فوصلت إلى 14.5 مليار دولار، بينما كان يتوقع المحللون عن 13.87 مليار دولار، كما وبلغت عائدات الخدمات 12.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت عائدات الأجهزة القابلة للارتداء نحو 7.8 مليار دولار، بعد أن قدر المحللون أن تصل إلى 7.35 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الأجهزة القابلة للارتداء والإكسسوارات 6.5 مليار دولار فى الربع الرابع من عام 2019.

عادةً ما تساهم إيرادات الهواتف الذكية للربع الرابع من السنة المالية بزيادة إضافية، والتى يتم إطلاقها عادةً فى أواخر سبتمبر، لكن أيفون 12 ظهر لأول مرة فى وقت لاحق من المعتاد هذا العام فى أكتوبر، بسبب جائحة COVID-19

Advertisements

,انخفضت عائدات أيفون بشكل طفيف عن توقعات المحللين فى الربع الأخير من السنة المالية، لكن قطاعات الأعمال الأخرى مثل الخدمات والأجهزة القابلة للارتداء استمرت فى إظهار نمو قوى، وتؤكد النتائج أن استراتيجية أبل القائمة على الاعتماد على هذه القطاعات لزيادة إيراداتها خلال فترات بطء نمو أيفون لا تزال تعمل.

ووصلت مبيعات Mac أيضًا إلى رقم قياسى فى جميع الأوقات مع استمرار ترتيبات العمل عن بُعد بسبب جائحة COVID-19. ، وبلغت إيرادات Mac نحو 9 مليارات دولار مقارنة بـ 6.9 مليار دولار خلال نفس الربع قبل عام.

لكن وول ستريت لا تزال مهتمة أكثر بكيفية أداء أيفون 12 حتى الآن، إذ قدمت شركة أبل بعض الأدلة الغامضة حول هذا الأمر على الرغم من أنها لم تقدم إرشادات بشأن الإيرادات للربع الأول من العام المالى 2021.

وقال لوكا مايسترى، كبير الإداريين الماليين فى شركة أبل، إن أيفون 12 و أيفون 12 Pro "فى بداية رائعة" بعد إصدارهما فى 23 أكتوبر.

وتتوقع الشركة نمو إيرادات أيفون فى ربع ديسمبر بافتراض أن تأثيرات COVID-19 تظل كما هى، على الرغم من إطلاق أيفون 12 و 12 Pro بعد أربعة أسابيع من الربع، بينما سيتم إطلاق أيفون 12 Mini و أيفون 12 Pro Max بعد سبعة أسابيع من الربع.

كما ألمح تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل، فى البيان الصحفى لأرباح الشركة إلى أن الاستقبال المبكر كان إيجابيًا حتى الآن، إذ قال: "على الرغم من التأثيرات المستمرة لـ COVID-19 ، فإن أبل فى خضم فترة تقديم منتجاتها الأكثر إنتاجًا على الإطلاق، وكانت الاستجابة المبكرة لجميع منتجاتنا الجديدة، بقيادة أول مجموعة أيفون مزودة بتقنية 5G ، إيجابية للغاية".