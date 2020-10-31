الهاتف Galaxy A70s يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Samsung One UI 2.5

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا العديد من هواتف سامسونج تحصل على تحديث Samsung One UI 2.5 في الأسابيع الماضية، وأحدث هاتف ذكي من الشركة الكورية يحصل على هذا التحديث هو Galaxy A70s.

تحديث Samsung One UI 2.5 للهاتف Galaxy A70s يحمل البنية رقم A707FDDU3BTH4 ويبلغ حجمه 1.6 جيجابايت، ويجلب معه واجهة مستخدم جديدة، والإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر، فضلا عن مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك ملصقات Bitmoji Stickers من أجل شاشة Always On Display، وخاصية مشاركة الموقع للنجدة من أجل الرسائل Messages، فضلا عن تحسين تطبيق الكاميرا، وتطبيق لوحة المفاتيح Samsung Keyboard، وإستقرار إتصال WiFi. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك عدة ميزات جديدة لتطبيق الكاميرا مثل ميزة Single Take ودرجة الوضوح المُتغيرة ومعدل الإطارات المُتغير في وضع Pro Mode.

هذا التحديث بدأ يشق طريقه بالفعل لملاك الهاتف Galaxy A70s في الهند، وإذا كان كل شيء على ما يرام، فسوف يتم توفير هذا التحديث لجميع الوحدات في جميع أنحاء العالم في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين.

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كما أشرنا قبل قليل، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.