الهاتف القابل للطي Samsung W21 5G سيظهر في الصين يوم 4 نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنوات طويلة، كانت لدى شركة سامسونج تشكيلة من الهواتف الذكية الفاخرة الموجهة حصرًا للسوق الصيني تُدعى Samsung W Series. إعتادنا أن تضم هذه التشكيلة الهواتف الذكية الراقية ذات التصميم الصدفي، ولكن في الأونة الأخيرة أصبحت هذه التشكيلة تضم كذلك هواتف سامسونج القابلة للطي. وعلى ذكر ذلك، فقد أكدت لنا شركة سامسونج اليوم أنها بصدد إطلاق عضو جديد ينتمي إلى هذه التشكيلة يُدعى Samsung W21 5G.

من المقرر أن يصل هذا الهاتف إلى الصين في اليوم الرابع من شهر نوفمبر المقبل، ولكن التقارير الأولية لمحت إلى أن هذا الهاتف سيأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy Z Fold 2 الحالي، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف الجديد ليس سوى Galaxy Z Fold 2 الحالي مع إسم مختلف.

الإختلاف البارز الوحيد بين Galaxy Z Fold 2 و Samsung W21 5G يكمن في لون المفصل والواجهة الخلفية للهاتف، فهذا الأخير ظهر في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية المعروفة إختصارًا بإسم TENAA باللون الذهبي كما تلاحظون في الصور أدناه :

يجري حاليًا بيع الهاتف Galaxy Z Fold 2 في الصين مقابل 17 آلف يوان صيني، وبالتالي فهناك إحتمال أن تُكلف النسخة الراقية من هذا الهاتف نحو 20 آلف يوان صيني. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار حتى الأسبوع المقبل قبل أن نحصل على كافة التفاصيل.

للتذكير، قامت شركة سامسونج في الهاتف Galaxy Z Fold 2بزيادة حجم شاشة Super AMOLED الخارجية من 4.6 إنش في Galaxy Fold إلى 6.2 إنش في Galaxy Z Fold 2 الجديد مما سمح بتغطية الواجهة الأمامية بالكامل. وأما بالنسبة للشاشة الداخلية، فهي شهدت زيادة طفيفة من 7.3 إنش إلى 7.6 إنش علمًا أن شاشة Dynamic AMOLED في Galaxy Z Fold 2 تمتاز بدقة 2208×1768 بكسل وبمعدل التحديث المرتفع 120Hz، وهي محمية كذلك بطبقة Ultra Thin Glass لتحسين جودة الصورة.

بغض النظر عن الشاشات، قامت شركة سامسونج كذلك في Galaxy Z Fold 2 بتحسين المفصل وإستخدام آلية CAM التي تتيح للهاتف الوقوف بمفرده من 75 إلى 115 درجة. وكما هو الحال في Galaxy Z Flip 5G، توجد مكنسة في الفجوة بين الهيكل والمفصل لإبعاد الغبار والجزيئات لمنع التلف مع مرور الوقت. وتمكنت شركة سامسونج أيضًا من جعل الفجوة أصغر حتى من Galaxy Z Flip. وتجدر الإشارة إلى أن سامسونج ستتيح لك تخصيص لون المفصل في أسواق محددة من خلال إختيار اللون الفضي والذهبي والأحمر والأزرق.

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أثناء إستخدام Galaxy Z Fold 2 في وضع Flex Mode، ستتمكن من إستخدام تطبيقات معينة في وضع تقسيم الشاشة على الشاشة الرئيسية. ستتمكن الكاميرا، وواجهة محادثات الفيديو، ومعرض الصور، والتقويم بالإضافة إلى التطبيقات الشريكة مثل Youtube من التعرف على الشاشة الرئيسية وإظهار المحتوى المناسب على الجزء الآخر من الشاشة.

قامت سامسونج بتزويد Galaxy Z Fold 2 بثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 12 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الأساسية تضم عدسة بفتحة 1.8 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وفيما يخص الكاميرات الأمامية، فهناك إثنتين، واحدة في الشاشة الخارجية تمتاز بدقة 10 ميغابكسل، وأخرى في النصف الأيمن من الشاشة الرئيسية القابلة للطي تمتاز بدورها بدقة 10 ميغابكسل.

الهاتف Galaxy Z Fold 2 يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة +Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W والشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي.

وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فالهاتف Galaxy Z Fold 2 يدعم شبكات الجيل الخامس بجميع أصنافها، فضلا عن خاصية Ultra-Wideband التي تسمح لك بنقل الملفات بسرعة من Galaxy Z Fold 2 إلى أجهزة الأندرويد الأخرى.